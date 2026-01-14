Выполнение решения Высокого суда Лондона по иску ПриватБанка приостановлено до рассмотрения апелляции, — адвокат Коломойского

Сторона Игоря Коломойского обжаловала в апелляционном порядке решение Высокого суда Лондона по делу по иску АО КБ "Приватбанк" о взыскании убытков по делу №BL-2017-000665.

Как сообщил адвокат украинского бизнесмена Александр Лысак, апелляционная жалоба была принята и приостановлена исполнение решения суда первой инстанции.

"Апелляционным судом будут проверены все выводы, изложенные в решении суда первой инстанции. До окончания апелляционного рассмотрения исполнение решения Высокого суда Лондона будет остановлено, поскольку существует вероятность его отмены в апелляционном порядке", — говорится в тексте заявления.

Сторона Игоря Коломойского надеется на эффективную, полную и всестороннюю проверку независимым апелляционным судом всех мотивов и выводов, изложенных в решении суда первой инстанции, добавили в защите бизнесмена.