Виконання рішення Високого суду Лондона за позовом Приватбанку зупинено до розгляду апеляції, - адвокат Коломойського

Сторона Ігоря Коломойського оскаржила в апеляційному порядку рішення Високого суду Лондона у справі за позовом АТ КБ "Приватбанк" про стягнення збитків у справі №BL-2017-000665.

Як повідомив адвокат українського бізнесмена Олександр Лисак, апеляційну скаргу було прийнято та зупинено виконання рішення суду першої інстанції.

"Апеляційним судом будуть перевірені всі висновки, викладені в рішенні суду першої інстанції. До закінчення апеляційного розгляду виконання рішення Високого суду Лондона буде зупиненим, оскільки існує імовірність його скасування в апеляційному порядку", - йдеться в тексті заяви.

Сторона Ігоря Коломойського сподівається на ефективну, повну та всебічну перевірку незалежним апеляційним судом усіх мотивів та висновків, викладених в рішенні суду першої інстанції, додали в захисті бізнесмена.