Мэр Ивано-Франковска предупредил о возможном блэкауте. Какие сейчас графики в городе

В городе будут работать пункты обогрева

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что света в городе может не быть в течение суток. При отсутствии электроэнергии температура в квартирах может упасть до критических показателей, поэтому город должен иметь четкий план действий для населения.

Об этом Марцинкив заявил на оперативном совещании в Ивано-Франковском городском совете. Он призвал готовиться к возможному полному обесточиванию продолжительностью до 24 часов, сообщает "Місто"

Мы идем к тому, что света не будет 24 часа. Мы должны быть готовы. У нас должно быть понимание, что делать людям, когда в квартире будет 4 градуса и темно. Люди должны знать, где они могут переночевать, — заявил мэр

Марцинкив подчеркнул, что пункты обогрева в городе должны функционировать не формально, а реально. Они должны быть снабжены генераторами и запасами топлива, в таких пунктах должен быть горячий чай, печенье и другие необходимые вещи.

Рассматривалась возможность развертывания пунктов обогрева в учебных заведениях. В частности, школы могут быть оперативно приспособлены для приема людей в случае чрезвычайной ситуации.

Какие графики отключения света в Ивано-Франковске 14 января

По состоянию на 11:10 в областном центре действуют стабилизационные графики отключений. Некоторым очередям свет отключают четыре раза в сутки. Самое длительное однократное отключение – пять с половиной часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие графики действуют в разных областях Украины 14 января. Повсюду – жесткие ограничения, иногда экстренные и аварийные отключения.