Без разрешения, но… Что нужно иметь с собой на улице в комендантский час

Передвижение в настоящее время разрешено только до укрытия или "Пункта несокрушимости"

На время смены правил действия комендантского часа люди, которые передвигаются по улицам, должны иметь документы, удостоверяющие личность. Военнообязанные мужчины – военно-учетный документ.

Что нужно знать:

На время действия чрезвычайной ситуации в энергетике украинцам разрешили ходить в "Пункты несокрушимости" круглосуточно

Разрешается передвижение на авто

Алгоритм действий граждан должен происходить как во время воздушной тревоги в комендантский час

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Там подчеркнули, что движение граждан в комендантский час разрешено только при условии следования в "Пункт несокрушимости" или до укрытия.

Кроме того, при себе обязательно следует иметь документ, удостоверяющий личность. Во время военного положения военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ в соответствии с действующими нормами.

Спецпропуск при следовании к "Пунктам несокрушимости" или пунктам обогрева не нужен. В МВД подчеркнули, что следует выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно следовать указаниям органов власти, ГСЧС и правоохранителей.

Заметим, что в Украине не отменили коменданский час, а лишь дополнили действующие правила, ориентируясь на сложную ситуацию в стране.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине уже ввели каникулы из-за сложной ситуации со светом и отоплением.