Без дозволу, але з… Що потрібно мати з собою на вулиці в комендантську годину

Пересування в цей час дозволене лише до укриття чи "Пункту незламності"

На час зміни правил дії комендансткої години люди, які пересуваються вулицями, повинні мати документи, що посвідчують особу. Військовозобовʼязані чоловіки — військово-обліковий документ.

Що треба знати:

На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці українцям дозволили ходити до "Пунктів незламності" цілодобово

Дозволяється пересування на авто

Алгоритм дій громадян має відбуватись як під час повітряної тривоги у комендантську годину

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ. Там наголосили, що рух громадян в комендантську дозволений лише за умови прямування в "Пункт незламності" або до укриття.

Окрім того, при собі обов’язково слід мати документ, що посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати й військово-обліковий документ, відповідно до чинних норм.

Спецперепустки під час прямування до "Пунктів незламності" чи пунктів обігріву непотрібні. У МВС наголосили, що слід обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і правоохоронців.

Зауважимо, що в Україні не скасували коменданську годину, а лише доповнили чинні правила, орієнтуючись на складну ситуацію в країні.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні вже запровадили канікули через складну ситуацію зі світлом чи опаленням.