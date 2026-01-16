Без дозволу, але з… Що потрібно мати з собою на вулиці в комендантську годину
Пересування в цей час дозволене лише до укриття чи "Пункту незламності"
На час зміни правил дії комендансткої години люди, які пересуваються вулицями, повинні мати документи, що посвідчують особу. Військовозобовʼязані чоловіки — військово-обліковий документ.
Що треба знати:
- На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці українцям дозволили ходити до "Пунктів незламності" цілодобово
- Дозволяється пересування на авто
- Алгоритм дій громадян має відбуватись як під час повітряної тривоги у комендантську годину
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ. Там наголосили, що рух громадян в комендантську дозволений лише за умови прямування в "Пункт незламності" або до укриття.
Окрім того, при собі обов’язково слід мати документ, що посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати й військово-обліковий документ, відповідно до чинних норм.
Спецперепустки під час прямування до "Пунктів незламності" чи пунктів обігріву непотрібні. У МВС наголосили, що слід обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і правоохоронців.
Зауважимо, що в Україні не скасували коменданську годину, а лише доповнили чинні правила, орієнтуючись на складну ситуацію в країні.
