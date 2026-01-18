Несколько очередей одновременно будут без света. Графики отключений на 18 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В воскресенье, 18 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

После российского удара по энергетике 13 января повреждения очень серьезные, поэтому экстренные отключения продолжаются по всему Киеву, — ДТЭК. Также в Броварском и Бориспольском районах действуют аварийные отключения.

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 18 января

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 18 января

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 18 января

Харьковская область

Графики отключений в Харьковской области 18 января

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 18 января

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 18 января

Николаевская область

Графики отключений в Николаевской области 18 января

Черкасская область

Графики отключений в Черкасской области 18 января

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 18 января

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 18 января

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 18 января

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 18 января

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 18 января

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 18 января

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 18 января

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 18 января

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 18 января

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 18 января

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 18 января

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сети. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины – продолжаются аварийные отключения.

Графики отключений в Одесской области 18 января

