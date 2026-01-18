Кілька черг одночасно будуть без світла. Графіки відключень на 18 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у неділю, 18 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Після російського удару по енергетиці 13 січня — пошкодження дуже серйозні, тому екстрені відключення тривають по всьому Києву, — ДТЕК. Також в Броварському та Бориспільському районах області діють аварійні відключення.

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 18 січня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 18 січня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 18 січня

Харківська область

Графіки відключень у Харківській області 18 січня

Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 18 січня

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 18 січня

Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 18 січня

Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 18 січня

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 18 січня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 18 січня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 18 січня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 18 січня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 18 січня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 18 січня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 18 січня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 18 січня

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 18 січня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 18 січня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 18 січня

Одеська область

Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі. Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення.

Графіки відключень в Одеській області 18 січня

Раніше "Телеграф" розповідав, чому приватні генератори не можна підʼєднати до енергосистеми.