Кілька черг одночасно будуть без світла. Графіки відключень на 18 січня
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у неділю, 18 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Після російського удару по енергетиці 13 січня — пошкодження дуже серйозні, тому екстрені відключення тривають по всьому Києву, — ДТЕК. Також в Броварському та Бориспільському районах області діють аварійні відключення.
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Одеська область
Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі. Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення.
