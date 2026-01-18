"Едем в Конча-Заспу!" Киевлянам, сидящим без отопления, посоветовали выезжать — те не замедлили с ответом

Жители столицы могут столкнуться с длительным восстановлением систем теплоснабжения в домах

Жителям Киева, в домах которых нет отопления уже более 7 дней, следует оставить свои дома и поискать другое место для проживания. Поскольку в ближайшее время вернуть тепло в их жилье может быть непросто.

В столице насчитывается около ста жилых домов, в которых уже больше недели не могут возобновить теплоснабжение. Об этом на канале члена комитета ВРУ по вопросам энергетики Андрея Жупанина рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Если за такой промежуток времени вернуть отопление не удалось, то этого может не получиться и в ближайшем будущем ", — сказал эксперт.

Александр Харченко. Фото Медиацентр Украина

По его словам, в каждом из таких домов причины аварий могут быть разными. Однако на период ремонтных работ жителям стоит уехать, поскольку "реальной угрозой" является вероятность невыполнения ремонтных работ в сжатые сроки.

"Я бы советовал искать, куда временно переселиться", — заявил он.

Слова Харченко вызвали бурную реакцию в одной из соцсетей. Люди стали спрашивать, куда именно и за какие средства они должны уехать.

"Жаль это замечательный среднеевропейский город!!!(((";);

"За что и куда?";

"Ничего страшного просто нужно еще потерпеть, украинцы вообще, если понадобятся, смогут без света и воды два-три года сидеть", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Также люди высказывали мнения по поводу того, чтобы покинуть Украину. Но из-за военного положения это невозможно, поэтому люди решили, что нужно "ехать" в Конч Заспу.

"Следует вообще из Украины выезжать";

"Да что вы паникуете? Мы скоро победим!";

"Уезжайте в Конча-Заспу", — пишут в комментариях.

Люди в комментариях ответили эскперту непониманием

"Спс за совет поеду за границу, хотя подождите…";

"Ехать надо в Конча-Заспу там все есть, и дома куплены за ниши налоги))";

"Директор Центра Харченко! Давайте по адресу, мы выезжаем из Киева к вам!", — пишут пользователи.

Люди в комментариях выражали определенное возмущение из-за слов эскперта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей покинуть город и переехать в другое место.