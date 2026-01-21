Будет штраф: юношам какого года рождения нужно стать на воинский учет до 31 июля
Опоздать можно только по уважительным причинам
В 2026 году украинские юноши 2009 года рождения обязаны встать на воинский учет. Нарушение правил может обернутся наказанием.
Об этом информирует Львовский областной ТЦК и СП.
Военные напомнили, что ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. В 2026 году – это юноши 2009 года рождения.
Как встать на учет
На учет призывников 17-летние граждане мужского пола могут стать двумя путями:
• использованием электронной идентификации и уточнения своих персональных данных через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (мобильное приложение "Резерв+");
• личного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки с предоставлением необходимых документов.
Кто не подлежит взятию на воиский учет
Не подлежат взятию на военный учет призывников исключительно юноши, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Уважительные причины для задержки постановки:
• наличие проблем со здоровьем (заболевание);
• возникновение обстоятельств стихийного характера;
• пребывание или проживание молодого человека на временно оккупированной территории или в районе ведения боевых действий.
В таких случаях граждане освобождаются от ответственности за несоблюдение сроков постановки на учет.
Что грозит за нарушение правил
Несвоевременная постановка на учет и нарушение правил военного учета предусматривает административную ответственность (штраф до 25 500 гривен).
