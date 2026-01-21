Буде штраф: хлопцям якого року народження треба стати на військовий облік до 31 липня

Запізнитися можна лише з поважних причин

У 2026 році українські юнаки 2009 року народження зобов’язані стати на військовий облік. Порушення правил може призвести до покарання.

Про це інформує Львівський обласний ТЦК та СП.

Військові нагадали, що щорічно з 1 січня по 31 липня юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У 2026 році – це юнаки 2009 року народження.

Як стати на облік

На облік призовників 17-річні громадяни України чоловічої статі можуть стати двома шляхами:

• використанням електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (мобільний застосунок "Резерв+");

• особистого відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.

Хто не підлягає взяттю на військовий облік

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників виключно ті юнаки, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Поважні причини для затримки постановки:

• наявність проблем зі здоров’ям (захворювання);

• виникнення обставин стихійного характеру;

• перебування або проживання юнака на тимчасово окупованій території чи в районі ведення бойових дій.

В таких випадках громадяни звільняються від відповідальності за недотримання строків постановки на облік.

Що загрожує порушення правил

Несвоєчасна постановка на облік та порушення правил військового обліку передбачає адміністративну відповідальність (штраф до 25 500 гривень).

