Кого из мужчин могут мобилизовать с нового года

Отсрочка может не спасти от повестки

В Украине военное положение продлили до 3 февраля 2026 года, а вместе с ним и общую мобилизацию. ТЦК продолжают вручать повестки мужчинам призывного возраста для обновления учетных данных, медосмотра и возможной отправки на службу.

Что нужно знать:

Дефицитные военные специальности призывают в первую очередь

Военнообязанные до 25 лет подлежат мобилизации

Второе высшее образование не дает права на отсрочку

Основную группу потенциальных мобилизованных составляют мужчины от 25 до 60 лет, получившие статус "пригодный" после военно-врачебной комиссии. Однако есть и другие категории граждан, которых могут позвать в ряды ВСУ.

По закону о мобилизации, призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет, прошедшие военно-врачебную комиссию и получившие статус "пригодный". Также мобилизовать могут и тех, кто раньше имел "ограниченно пригодный" — если ВЛК определит, что состояние здоровья таких мужчин позволяет им проходить службу. Обычно такие граждане служат в тыловых частях. Отдельная категория – мужчины с дефицитными военными специальностями, которых не хватает в армии.

Или берут после 50 лет

Мужчины старше 50 лет проходят военно-врачебную комиссию (ВВК) так же, как и младшие призывники. Медики отсеивают их не чаще других. В этом возрасте есть болезни, но они обычно не критичны для службы.

Молодые люди до 25 лет

Молодые мужчины в возрасте до 25 лет со статусом призывников не попадут под мобилизацию. Но если кто-то в этом возрасте уже стал военнообязанным – например, отслужил в армии или окончил военную кафедру – его могут позвать на фронт. Для остальных мобилизация становится возможной только после 25-го дня рождения.

Мобилизация студентов

Отсрочку от армии имеют студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие первое высшее образование. Также не принимают аспирантов и докторантов на дневной форме.

Некоторых студентов могут мобилизовать

Под призыв попадут студенты заочной или вечерней формы, те, кто поступил на второе высшее образование, и те, кто учится на уровне ниже предыдущего. Также заберут студентов, отчисленных за отказ от общей военной подготовки.

Даже с отсрочкой могут забрать

Отсрочка должна быть правильно оформлена документально. Если выявят нарушения в оформлении, документы поданы с ошибками или человек вовремя не продлил отсрочку — может прийти повестка. Поэтому важно следить за сроками действия документов.

Женщин не будут мобилизовать

В интернете часто появляются слухи о призыве женщин. Однако пока никаких законопроектов о мобилизации женщин в Верховной Раде нет. Это может стать реальностью, но не раньше, чем через несколько лет. Командир медицинского батальона "Госпитальеры", депутат ВР от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, например, поддержала бы такую инициативу.

Командиры на фронте подтверждают нехватку людей в подразделениях. В то же время они отмечают важность качественной подготовки мобилизованных перед отправлением в боевые части.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что повесток станет больше. Депутат предупредил о важном обновлении базы ТЦК.