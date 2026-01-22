Харьков снова завалит снегом, но будет и приятный бонус: когда резко изменится погода

В городе будет становится все теплее и теплее

В Харьков мчат снегопады и потепление. Осадки будут наблюдатся на протяжении нескольких дней подряд.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным синоптиков сервиса meteofor, начиная с 25 января в городе будет становится все теплее и теплее. Пиком потепления, вероятно, станут 28 и 29 числа. В эти дни столбики термометров могут "взлететь" до +1-2 градусов. Сопровождать тепло будут осадки в виде снега или в некоторые дни снега с дождем.

Погода в Харькове

Похожего мнения придерживаются и специалисты meteo.ua. Они прогнозируют потепление с 24 января, которое продержится аж до 5 февраля. Во все эти дни возможен снег и иногда дожди.

Погода в Харькове

Потепление в Украине

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что уже с 24–25 января в Украину придёт потепление. Тёплый воздух будет поступать с юга — из Турции, Балкан и Средиземноморья. Сначала теплее станет на юге и западе, затем — по всей стране. Уже к последним числам января морозы вовсе уйдут.

Синоптик говорит, что потепление принесет с собой осадки — сначала это будет снег, а примерно с 26 по 28 января во многих регионах он перейдёт в дождь и морось. Возможны густые туманы, так как тёплый воздух будет двигаться над заснеженной землёй. При этом, на дорогах может усилиться гололед. А в восточных регионах возможен порывистый южный ветер.

Погода в Украине

