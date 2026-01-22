Харків знову завалить снігом, але буде й приємний бонус: коли різко зміниться погода

У місті буде все тепліше і тепліше

У Харків мчать снігопади та потепління. Опади спостерігатимуться протягом кількох днів поспіль.

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними синоптиків сервісу meteofor, починаючи з 25 січня у місті буде все тепліше і тепліше. Піком потепління, ймовірно, стануть 28 та 29 числа. Цими днями стовпчики термометрів можуть "злетіти" до +1-2 градусів. Супроводжуватимуть тепло опади у вигляді снігу або в деякі дні снігу з дощем.

Погода в Харкові

Схожої думки дотримуються фахівці meteo.ua. Вони прогнозують потепління із 24 січня, яке протримається аж до 5 лютого. У всі ці дні можливий сніг та часом дощі.

Погода в Харкові

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що вже з 24-25 січня в Україну прийде потепління. Тепле повітря надходитиме з півдня — з Туреччини, Балкан та Середземномор’я. Спочатку тепліше стане на півдні та заході, потім по всій країні. Вже в останні дні січня морози зовсім підуть.

Синоптик каже, що потепління принесе із собою опади — спочатку це буде сніг, а приблизно з 26 по 28 січня у багатьох регіонах він перейде у дощ та мряку. Можливі густі тумани, оскільки тепле повітря рухатиметься над засніженою землею. При цьому на дорогах може посилитися ожеледиця. А у східних регіонах можливий поривчастий південний вітер.

Погода в Україні

