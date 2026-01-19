Россияне атаковали Харьков и Днепр: что известно о последствиях удара

В Харькове есть погибшие и пострадавшие

В понедельник, 19 января, в Днепре раздался мощный взрыв. Предварительно город атаковали баллистикой. Также под обстрелом оказался Харьков.

Что нужно знать:

В Харькове раздавались взрывы из-за ударов КАБами

Украинцев призывают находиться в укрытиях до отбоя

Информация о последствиях атаки уточняется

Последствия атаки на Днепр

О взрывах в Днепре сообщает корреспондент "Телеграфа". По словам местных, сила взрыва была настолько большой, что его слышали в разных районах города.

Дым после взрыва в Днепре. Фото: Тимофей Кучер

Как сообщил волонтер Тимофей Кучер, после взрыва поднялся столб дыма над городом. Есть попадание в Днепре. Информация о пострадавших не поступала.

"Есть задымление, предварительно не гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

По его словам, с 70% процентной увереностью можно сказать, что по Днепру ударили баллистикой с кассетной боевой частью.

Взрывы в Харькове: подробности атаки на город

UPD: Число пострадавших в Харькове возросло до 4 человек — Синегубов. По данным Терехова, уже известно об одном погибшем и пятерых раненых.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, по городу зафиксировано три удара вражескими КАБами. Детали и последствия атаки уточняются. Три попадания зафиксированы в Слободском районе Харькова.

"В результате удара вражеских КАБов по частному сектору Слободского района есть погибшие и раненые, разрушены частные дома", — говорится в сообщении.

Над городом уже поднялся столб дыма.

Дым после взрыва в Харькове. Фото: местные каналы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 18 января Россия атаковала несколько областей Украины. В частности, взрывы слышали в Харьковской, Запорожской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областях. Есть погибшие и пострадавшие. Основной удар пришелся на энергообъекты и гражданскую инфраструктуру.