Россияне атаковали Харьков и Днепр: что известно о последствиях удара
В Харькове есть погибшие и пострадавшие
В понедельник, 19 января, в Днепре раздался мощный взрыв. Предварительно город атаковали баллистикой. Также под обстрелом оказался Харьков.
Что нужно знать:
- В Харькове раздавались взрывы из-за ударов КАБами
- Украинцев призывают находиться в укрытиях до отбоя
- Информация о последствиях атаки уточняется
Последствия атаки на Днепр
О взрывах в Днепре сообщает корреспондент "Телеграфа". По словам местных, сила взрыва была настолько большой, что его слышали в разных районах города.
Как сообщил волонтер Тимофей Кучер, после взрыва поднялся столб дыма над городом. Есть попадание в Днепре. Информация о пострадавших не поступала.
"Есть задымление, предварительно не гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
По его словам, с 70% процентной увереностью можно сказать, что по Днепру ударили баллистикой с кассетной боевой частью.
Взрывы в Харькове: подробности атаки на город
UPD: Число пострадавших в Харькове возросло до 4 человек — Синегубов. По данным Терехова, уже известно об одном погибшем и пятерых раненых.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, по городу зафиксировано три удара вражескими КАБами. Детали и последствия атаки уточняются. Три попадания зафиксированы в Слободском районе Харькова.
"В результате удара вражеских КАБов по частному сектору Слободского района есть погибшие и раненые, разрушены частные дома", — говорится в сообщении.
Над городом уже поднялся столб дыма.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 18 января Россия атаковала несколько областей Украины. В частности, взрывы слышали в Харьковской, Запорожской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областях. Есть погибшие и пострадавшие. Основной удар пришелся на энергообъекты и гражданскую инфраструктуру.