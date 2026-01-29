Света не будет по 18 часов. Графики отключений на 29 января
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В четверг, 29 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"
Киев
С полуночи вводят временные графики. Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на яростный дефицит электричества в столице, ДТЭК вводит графики с тем объемом света, который есть.
Что важно знать:
- Графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.
- Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).
- Для каждого дома будет свой график.
- Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Запорожская область
Кировоградская область
Николаевская область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Волынская область
Винницкая область
Львовская область
Ивано-Франковская область
Тернопольская область
Общего графика отключений электроэнергии больше нет. В дальнейшем есть график почасовых отключений, но в обновленном формате. Теперь потребители могут индивидуально по своему адресу проверять, когда именно планируется отключение света.
Хмельницкая область
Ровенская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Одесская область
