Что не так с отчетами "Укрнафты"? Эксперт сравнил реальные цифры компании с ее планами

В компании не обнародовали подробную финотчетность в течение трех лет, говорит Шнайдер.

Результаты государственного управления "Укрнафтой", о которых недавно отчитался руководитель компании Сергей Корецкий, стали объектом критического анализа.

Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на сообщение политического обозревателя Михаила Шнайдера в Facebook.

По его словам, за три года государственного управления "Укрнафта" якобы ни разу не обнародовала аудированную финансовую отчетность, ограничиваясь прессрелизами и сообщениями в соцсетях руководителя или самой компании.

По данным, которые сама компания публично озвучивала, в 2023-2025 годах "Укрнафта" уплатила 81,4 млрд грн налогов и 15,3 млрд грн дивидендов, то есть всего 96,7 млрд грн. На первый взгляд, сумма выглядит значительной, однако, как отмечает Шнайдер, без сравнения с довоенным периодом и собственными планами компании она не дает реального представления об эффективности управления.

Статистические характеристики "Укрнафты". Источник: facebook.com/mihail.shnayder

Статистические характеристики "Укрнафты". Источник: facebook.com/mihail.shnayder

Так, в 2019-2021 годах еще до национализации "Укрнафта" уплатила в бюджет 77,2 млрд грн только налогов. С учетом накопленной инфляции эта сумма в нынешних ценах эквивалентна около 119 млрд грн, то есть, говорит обозреватель, существенно превышает показатели военного периода, на которые ссылается руководство компании.

При этом после национализации "Укрнафта" получила ряд дополнительных преимуществ. В частности, она взяла на себя часть бизнеса по реализации горючего, ранее принадлежавшего Кременчугскому НПЗ, а также стала ключевым поставщиком горючего для Вооруженных сил Украины. Среди ее клиентов появились крупные государственные компании, в частности "Укрзализныця" и "Укргаздобыча".

"В теории больше продаж должно означать больше налогов, но "эффективный и ответственный" государственный менеджмент национализированной компании умудрился выплатить государству меньше, чем когда эта компания имела частных акционеров", — пишет Шнайдер.

По его словам, еще более показательной ситуация становится при сравнении фактических показателей с плановыми. Так, согласно стратегическому плану, который менеджмент "Укрнафты" презентовал и утвердил у государственных акционеров в 2023 году, в 2023-2025 годах компания якобы должна была уплатить 120,2 млрд грн налогов и 12,2 млрд грн дивидендов (итого — 132,4 млрд грн).

Однако фактические поступления, отмечает эксперт, оказались значительно ниже — менее 100 млрд грн. Таким образом, по подсчетам Шнайдера, недостаток составляет 35,7 млрд грн по сравнению с собственно утвержденными планами менеджмента.

Наибольшее отставание зафиксировано в 2025 году. План предусматривал уплату 56 млрд грн налогов и 8 млрд грн дивидендов, в то время как фактически компания уплатила лишь 28,6 млрд грн налогов и 5 млрд грн дивидендов. То есть отставание от плана составляет почти в два раза по налогам и в полтора раза по дивидендам.

Одной из ключевых причин хронического недовыполнения финансовых показателей Шнайдер называет стагнацию добычи. По стратегическому плану, в 2025 году "Укрнафта" должна была добывать 2,2 млн. тонн нефти, но фактический показатель ожидается на уровне 1,47 млн. тонн. Аналогичная ситуация с газом: вместо запланированных 1,5 млрд. куб. м – около 1,2 млрд куб. м.

Поскольку рентная плата является одним из основных источников налоговых поступлений от "Укрнафты", стагнация добычи напрямую сказывается на доходах государственного бюджета.

"Если не растет добыча, не растут и налоги", — констатирует Шнайдер.

В итоге, по словам политического обозревателя, за три года государственного управления "Укрнефтью" менеджмент компании не смог выполнить собственные планы ни в части добычи, ни в отношении доходов, доходов и налоговых поступлений.

Напомним, до этого глава предприятия Сергей Корецкий заявил об уплате почти 100 млрд грн налогов и дивидендов, назвав это примером эффективного менеджмента. Однако фактические цифры могут свидетельствовать о существенном отклонении от утвержденных стратегических планов и довоенных показателей добычи.