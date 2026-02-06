Що не так зі звітами "Укрнафти"? Експерт порівняв реальні цифри компанії з її планами

В компанії не оприлюднювали детальну фінзвітність протягом трьох років, каже Шнайдер

Результати державного управління "Укрнафтою", про які нещодавно відзвітував керівник компанії Сергій Корецький, стали об’єктом критичного аналізу.

Про це пише "Телеграф" із посиланням на допис політичного оглядача Михайла Шнайдера в Facebook.

За його словами, за три роки державного управління "Укрнафта" нібито жодного разу не оприлюднила аудійовану фінансову звітність, обмежуючись пресрелізами та дописами в соцмережах керівника або самої компанії.

За даними, які сама компанія публічно озвучувала, у 2023-2025 роках "Укрнафта" сплатила 81,4 млрд грн податків та 15,3 млрд грн дивідендів, тобто загалом 96,7 млрд грн. На перший погляд сума виглядає значною, однак, як зазначає Шнайдер, без порівняння з довоєнним періодом та власними планами компанії вона не дає реального уявлення про ефективність управління.

Статистичні показники "Укрнафти". Джерело: facebook.com/mihail.shnayder

Статистичні показники "Укрнафти". Джерело: facebook.com/mihail.shnayder

Так, у 2019-2021 роках, ще до націоналізації, "Укрнафта" сплатила до бюджету 77,2 млрд грн лише податків. З урахуванням накопиченої інфляції ця сума в нинішніх цінах еквівалентна близько 119 млрд грн, тобто, каже оглядач, істотно перевищує показники воєнного періоду, на які нині посилається керівництво компанії.

При цьому після націоналізації "Укрнафта" отримала низку додаткових переваг. Зокрема, вона перебрала на себе частину бізнесу з реалізації пального, який раніше належав Кременчуцькому НПЗ, а також стала ключовим постачальником пального для Збройних сил України. Серед її клієнтів з’явилися великі державні компанії, зокрема "Укрзалізниця" та "Укргазвидобування".

"В теорії більше продажів мало б означати більше податків, але "ефективний та відповідальний" державний менеджмент націоналізованої компанії примудрився виплатити державі менше, ніж коли ця компанія мала приватних акціонерів", — пише Шнайдер.

За його словами, ще більш показовою ситуація стає при порівнянні фактичних показників із плановими. Так, згідно зі стратегічним планом, який менеджмент "Укрнафти" презентував і затвердив у державних акціонерів у 2023 році, у 2023-2025 роках компанія нібито мала сплатити 120,2 млрд грн податків та 12,2 млрд грн дивідендів (разом — 132,4 млрд грн).

Однак фактичні надходження, наголошує експерт, виявилися значно нижчими — менш ніж 100 млрд грн. Таким чином, за підрахунками Шнайдера, нестача становить 35,7 млрд грн у порівнянні з власноруч затвердженими планами менеджменту.

Найбільше відставання зафіксовано у 2025 році. План передбачав сплату 56 млрд грн податків і 8 млрд грн дивідендів, тоді як фактично компанія сплатила лише 28,6 млрд грн податків і 5 млрд грн дивідендів. Тобто відставання від плану становить майже у два рази за податками і в півтора раза за дивідендами.

Однією з ключових причин хронічного недовиконання фінансових показників Шнайдер називає стагнацію видобутку. За стратегічним планом, у 2025 році "Укрнафта" мала видобувати 2,2 млн тонн нафти, але фактичний показник очікується на рівні 1,47 млн тонн. Аналогічна ситуація з газом: замість запланованих 1,5 млрд куб. м — близько 1,2 млрд куб. м.

Оскільки рентна плата є одним з основних джерел податкових надходжень від "Укрнафти", стагнація видобутку напряму б’є по доходах державного бюджету.

"Якщо не росте видобуток, не ростуть і податки", — констатує Шнайдер.

У підсумку, за словами політичного оглядача, за три роки державного управління "Укрнафтою" менеджмент компанії не зміг виконати власні плани ані в частині видобутку, ані щодо доходів, прибутків та податкових надходжень.

Нагадаємо, до цього очільник підприємства Сергій Корецький заявив про сплату майже 100 млрд грн податків і дивідендів, назвавши це прикладом ефективного менеджменту. Проте фактичні цифри можуть свідчити про суттєве відхилення від затверджених стратегічних планів та довоєнних показників видобутку.