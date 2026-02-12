Тупик? Что Зеленский рассказал о переговорах, выборах и увольнении Ермака

По мнению президента, Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому журналисту Саймону Шустеру. Он высказался об увольнении главы ОП Андрея Ермака и переговорах о завершении войны.

Текст интервью опубликовало издание The Atlantic. Не обошел своим вниманием и вопрос проведения выборов и референдума в Украине.

Украинский лидер заявил, что уволил Андрея Ермака не из-за дела "Мидас". "У меня были свои причины", — добавил он.

Относительно переговоров о прекращении войны Зеленский сказал: "Я лучше не пойду ни на какие условия, чем заставлю свой народ принять плохую".

"Выбранная нами тактика состоит в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну. Именно поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате, ускоряющем процесс", — пояснил президент.

По поводу гарантий безопасности от США он уточнил, что еще не все зафиксировано. "Мы поднимали этот вопрос и продолжим его поднимать, нам нужно, чтобы все это было прописано", — сказал Зеленский.

Американские инициативы, в частности "свободную экономическую зону" в Донецкой области, он прокомментировал так: "Иногда у меня создается впечатление: что еще мы можем предложить украинцам, чтобы посмотреть, откажутся ли они?".

"Переговоры в Абу-Даби зашли в тупик. Москва не сдвинулась с места и продолжает требовать украинские территории", — рассказал гарант Конституции.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели. Это произойдет, если он решит, что они стали для него политической обузой.

"Это связано с избирательным сезоном в США. Он может покинуть процесс, возложив вину за провал дипломатии на непримиримость одной или обеих сторон войны", — уточнил Зеленский.

Он также рассказал, что идея проведения выборов во время войны происходит от россиян, "поскольку они хотят избавиться" от него.

"Мы ничего не боимся. Готовы ли мы к выборам? Готовы. Готовы ли к референдуму? Готовы. Никто не держится за власть. Я готов к выборам. Но для этого нам нужна безопасность, гарантия безопасности, прекращение огня", — сказал украинский лидер.

Напомним, Владимир Зеленский уже говорил журналистам, что проведение выборов в Украине в ближайшее время невозможно. Главным фактором для политических процессов является прекращение огня и гарантии безопасности.