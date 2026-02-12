Глухий кут? Що Зеленський розповів про переговори, вибори та звільнення Єрмака

На думку президента, Трамп може вийти з переговорів щодо України найближчими тижнями

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському журналісту Саймону Шустеру. Він висловився щодо звільнення очільника ОП Андрія Єрмака та переговорів про завершення війни.

Текст інтерв'ю опублікувало видання The Atlantic. Не оминув своєю увагою й питання проведення виборів та референдуму в Україні.

Український лідер заявив, що звільнив Андрія Єрмака не через справу "Мідас". "У мене були свої причини", — додав він.

Щодо переговорів про припинення війни Зеленський сказав: "Я краще не піду на жодні умови, ніж змушу свій народ прийняти погану".

"Обрана нами тактика полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну. Саме тому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі, який прискорює процес", — пояснив президент.

Щодо гарантій безпеки від США він уточнив, що ще не все зафіксовано. "Ми порушували це питання і продовжимо його порушувати, нам потрібно, щоб усе це було прописано", — сказав Зеленський.

Американські ініціативи, зокрема "вільну економічну зону" на Донеччині він прокоментував так: "Іноді в мене складається враження: що ще ми можемо запропонувати українцям, аби подивитися, чи вони відмовляться?".

"Переговори в Абу-Дабі зайшли в глухий кут. Москва не зрушилась з місця і продовжує вимагати українські території", — розповів гарант Конституції.

Він додав, що президент США Дональд Трамп може вийти з переговорів щодо України у найближчі тижні. Це станеться, якщо він вирішить, що вони стали для нього політичним тягарем.

"Це пов’язано з виборчим сезоном у США. Він може покинути процес, поклавши провину за провал дипломатії на непримиренність однієї або обох сторін війни", — уточнив Зеленський.

Він також розповів, що ідея проведення виборів під час війни походить від росіян, "бо вони хочуть позбутися" його.

"Ми нічого не боїмося. Чи готові ми до виборів? Готові. Чи готові до референдуму? Готові. Ніхто не тримається за владу. Я готовий до виборів. Але для цього нам потрібна безпека, гарантії безпеки, припинення вогню", — сказав український лідер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вже говорив журналістам, що проведення виборів в Україні найближчим часом неможливе. Головним фактором для політичних процесів є припинення вогню та гарантії безпеки.