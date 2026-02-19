Полиция накрыла огромную наркоимперию в Украине и не только. Подробности операции "Рубикон"

Копы ликвидировали десятки нарколабораторий и складов

Правоохранители Украины провели крупную спецоперацию "Рубикон". В рамках которой было изъято более 27 млн доз наркотиков и около 400 млн грн.

Что нужно знать:

В ходе операции сеть была ликвидирована под ноль

Почти 100 человек задержали, более сотни получили подозрения

"Рубикон" – стала самой масштабной операцией за всю историю Нацполиции

Изъятые деньги в ходе операции "Рубикон". Фото: Нацполиция

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов. По его словам, была ликвидирована международная наркосеть в Украине, Польше и Молдове.

По данным следствия, правоохранители вместе с СБУ провели более 500 обысков в 21 регионе Украины, ликвидировали десятки нарколабораторий и складов. Были задержаны 97 человек, еще 123 получили подозрения.

"Преступники организовали полный цикл производства и сбыта наркотиков — от контрабанды прекурсоров из ЕС до продаж через интернет и "закладки", — говорится в сообщении.

Кадры с операции "Рубикон". Фото: Нацполиция

Операция "Рубикон". Фото: Нацполиция

В полиции отметили, что ликвидировали транснациональную наркоимперию. К операции были привлечены правоохранители Европола, Польши и Молдовы. Сеть уничтожили под ноль: производство, склады, цепи поставок и сбыта, всю иерархию.

"Схема, которая ежемесячно давала наркоторговцам 700 кг психотропов и более 420 млн гривен прибыли – мертва. Минус инфраструктура: 34 нарколаборатории и 74 склада хранения. 27 млн доз не попали на улицы украинских городов", — добавил Небитов.

Работа с нарколабораторией. Фото: Нацполиция

Извлеченные наркотики. Фото: Нацполиция

Правоохранитель отметил, что операция "Рубикон" – одна из самых масштабных за всю историю Нацполиции и четкий сигнал каждому, кто пытается превратить Украину в центр производства и транзита наркотиков.

