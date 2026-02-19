Полиция накрыла огромную наркоимперию в Украине и не только. Подробности операции "Рубикон"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Копы ликвидировали десятки нарколабораторий и складов
Правоохранители Украины провели крупную спецоперацию "Рубикон". В рамках которой было изъято более 27 млн доз наркотиков и около 400 млн грн.
Что нужно знать:
- В ходе операции сеть была ликвидирована под ноль
- Почти 100 человек задержали, более сотни получили подозрения
- "Рубикон" – стала самой масштабной операцией за всю историю Нацполиции
Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов. По его словам, была ликвидирована международная наркосеть в Украине, Польше и Молдове.
По данным следствия, правоохранители вместе с СБУ провели более 500 обысков в 21 регионе Украины, ликвидировали десятки нарколабораторий и складов. Были задержаны 97 человек, еще 123 получили подозрения.
"Преступники организовали полный цикл производства и сбыта наркотиков — от контрабанды прекурсоров из ЕС до продаж через интернет и "закладки", — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что ликвидировали транснациональную наркоимперию. К операции были привлечены правоохранители Европола, Польши и Молдовы. Сеть уничтожили под ноль: производство, склады, цепи поставок и сбыта, всю иерархию.
"Схема, которая ежемесячно давала наркоторговцам 700 кг психотропов и более 420 млн гривен прибыли – мертва. Минус инфраструктура: 34 нарколаборатории и 74 склада хранения. 27 млн доз не попали на улицы украинских городов", — добавил Небитов.
Правоохранитель отметил, что операция "Рубикон" – одна из самых масштабных за всю историю Нацполиции и четкий сигнал каждому, кто пытается превратить Украину в центр производства и транзита наркотиков.
Ранее "Телеграф" писал, что Небитов рассказал, как россияне вербуют украинских детей.