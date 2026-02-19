Поліція накрила величезну наркоімперію в Україні та не тільки. Подробиці операції "Рубікон"
Копи ліквідували десятки нарколабораторій і складів
Правоохоронці України провела велику спецоперацію "Рубікон". У рамках якої було вилучено понад 27 млн доз наркотиків та близько 400 млн грн.
Що треба знати:
- В ході операції мережу було ліквідовано під нуль
- Майже 100 осіб затримали, понад сотня отримала підозри
- "Рубікон" – стала наймасштабнішою операцією за всю історію Нацполіції
Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов. За його словами, було ліквідовано міжнародну наркомережу в Україні, Польщі та Молдові.
За даними слідства, правоохоронці разом з СБУ провели понад 500 обшуків у 21 регіоні України, ліквідували десятки нарколабораторій і складів. Було затримано 97 осіб, ще 123 отримали підозри.
"Злочинці організували повний цикл виробництва й збуту наркотиків — від контрабанди прекурсорів з ЄС до продажу через інтернет і "закладки", — йдеться у повідомленні.
У поліції наголосили, що ліквідували транснаціональну наркоімперію. До операції були залучені правоохоронці Європолу, Польщі та Молдови. Мережу знищили під нуль: виробництво, склади, ланцюги постачання і збуту, всю ієрархію.
"Схема, яка щомісяця давала наркоторгівцям 700 кг психотропів і понад 420 млн гривень прибутку – мертва. Мінус інфраструктура: 34 нарколабораторії й 74 склади зберігання. 27 млн доз не потрапили на вулиці українських міст", — додав Нєбитов.
Правоохоронець наголосив, що операція "Рубікон" – одна з наймасштабніших за всю історію Нацполіції та чіткий сигнал кожному, хто намагається перетворити Україну на центр виробництва й транзиту наркотиків.
