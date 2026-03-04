Наталья Деникеева: легализация азартных игр должна быть оправдана для общества

Более 17 млрд грн в год — столько сегодня платят легальные организаторы азартных игр в государственный бюджет. Через пять лет после легализации индустрии поступления выросли более чем в 80 раз — об этом заявила заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева.

"Легализация азартных игр уже дала ощутимый экономический результат для государства. В то же время ее ценность определяется не только объемом поступлений, но и тем, насколько прозрачно работает рынок, как защищенные игроки и насколько предсказуемы правила для бизнеса. Именно эти принципы мы усиливаем на уровне законодательства", — подчеркнула в интервью Украинскому Радио.

С ней согласен Александр Когут, президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ).

"Отрасль вышла из тени, отрасль становится более прозрачной. По сравнению с аналогичным периодом рост налоговых поступлений плюс 279 млн грн. 17,4 млрд гривен – это огромная сумма. Это плюс-минус бюджеты таких городов, как Харьков, Днепр или Николаев.

Мы уже большая бюджетообразующая отрасль. Члены Ассоциации остаются крупнейшими налогоплательщиками в отрасли – они обеспечивают около 82% всех налоговых поступлений индустрии", – говорит он.

Наибольшими налогами, генерируемыми отраслью, остаются налог на прибыль предприятий (11,2 млрд грн в год), налог на доходы физических лиц (4,1 млрд грн) и военный сбор (1,2 млрд грн).

В профильной ассоциации убеждены, что отрасль могла бы обеспечивать еще больше налогов, если бы не рост нелегального сегмента. Доля нелегального сегмента по оценкам KANTAR, Gradus и Factum составляет от 39 до 53% рынка, тогда как объем легального сектора оценивается примерно в 60 млрд грн в год.

Следующий этап реформы – обновление законодательной базы. Минцифра уже подготовила пакет изменений в закон об азартных играх и Налоговом кодексе.

Рынок будет переведен в режим постоянного цифрового надзора. Обязательными будут отслеживание игрового поведения и инструменты самоограничения для игроков. Также изменится подход к ответственности организаторов азартных игр: за технические ошибки – штраф и требование их исправить, за серьезные нарушения – аннулирование лицензии.

Налоговые правила хотят сделать простыми и ясными. В Минцифры предлагают установить единую ставку налога — 18% и устранить двойное налогообложение, которое годами создавало споры и судебные споры. Одновременно изменится и подход к налогообложению выигрышей: налог будет платиться не со всей суммы выплаты, а только с реального дохода игрока, то есть по разнице между внесенными средствами и выигрышем.

По словам Натальи Деникеевой, эти решения должны усилить прозрачность рынка и обеспечить условия для легального бизнеса, что откроет дополнительный потенциал для роста бюджетных поступлений.

"Минцифры готовит законопроекты, которые кардинально изменят всю эко-среду отрасли. Мы очень надеемся, что все предложенные изменения будут и в дальнейшем детально обсуждаться с участниками рынка. У нас одна общая цель — вывести рынок из тени и сделать отрасль более прозрачной. Взвешенное сбалансированное регулирование и прозрачная, однозначно трактованная к увеличению налоговых вычетов", — говорит Когут.

Украина должна научиться конкурировать с другими странами в индустрии iGaming и добиться того, чтобы стать более привлекательной юрисдикцией и с точки зрения регулирования, и с точки зрения налогообложения. Украинский рынок iGaming сегодня генерирует всего €1,4 млрд выручки в год и имеет потенциал роста до €3–4 млрд. Для сравнения:выручка индустрии гемблинга в США в 2025 году составила $209,2 млрд, в ЕС — €130 млрд. Крупнейшие европейские рынки: Италия — €21 млрд, Великобритания — €19,8 млрд, Германия — €14,4 млрд, Франция — €14 млрд.