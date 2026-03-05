"Билецкий создал одно из самых боеспособных подразделений": почему опытные воины выбирают 3-ю штурмовую

На позициях для военных важна взаимопомощь и правильная работа в команде

Украинский военнослужащий, ветеран Алексей "Дух" Тюнин рассказал, почему бойцы выбирают для службы Третью штурмовую. По его словам, немаловажную роль играет именно командир Третьего армейского корпуса генерал Андрей Билецкий.

Ведь ему удалось создать одно из самых боеспособных подразделений, которое не один год показывает высокую эффективность работы. Об этом "Дух" рассказал в видео на странице в Facebook Ветеранского корпуса.

Военный отметил, что для службы выбрал Третью штурмовую, потому что знал ее командира Билецкого. Его деятельность он узнал еще в 2004 году, когда жил в Лозовой. Тюнин следил за работой командира как организатора ОО "Патриот Украины", подразделения "Черные человечки", а потом уже и "Азова".

"Андрей Евгеньевич создал одно из самых боеспособных подразделений. И, конечно, что я знаю всю историю. Для меня это большая честь была присоединиться к этому подразделению и в составе этого подразделения выполнять боевые задачи. И плюс люди. Я был уверен, что в этом подразделении действительно есть взаимопомощь", — говорит ветеран.

По его словам, на войне нереально знать всех, но в Третьей штурмовой можно рассчитывать на то, что все работают как команда, слаженная команда. Неважно знакомы они год или пять минут.

"Чтобы становиться лучше, нужно быть среди лучших. Для меня Третья штурмовая бригада, уже сейчас Третий армейский корпус, — это лучшие среди лучших", — резюмирует "Дух".

Отметим, что ветеран Третьего армейского корпуса Тюнин присоединился к работе одного из пунктов обогрева и предоставления бесплатно горячей еды, напитков киевлянам во время сильных морозов и отключений света. Он подчеркнул, что военные пытаются помочь гражданским пережить трудные времена.

