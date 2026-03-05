"Білецький створив один із найбоєздатніших підрозділів": чому досвідчені воїни обирають 3-тю штурмову

На позиціях для військових важлива взаємодопомога та правильна робота в команді

Український військовослужбовець, ветеран Олексій "Дух" Тюнін розповів, чому бійці обирають для служби Третю штурмову. За його словами, чималу роль відіграє саме командир Третього армійського корпусу генерал Андрій Білецький.

Адже йому вдалось створити один з найбоєздатніших підрозділів, який не один рік демонструє високу ефективність роботи. Про це "Дух" розповів у відео на сторінці у Facebook Ветеранського корпуса.

Військовий наголосив, що для служби обрав Третю штурмову, бо знав її командира Білецького. Про його діяльність він дізнався ще у 2004 році, коли жив в Лозовій. Тюнін слідкував за діяльністю командира як організатора ГО "Патріот України", підрозділу "Чорні чоловічки", а потім вже й "Азову".

"Андрій Євгенійович створив один із найбоєздатніших підрозділів. І, звичайно, що я знаю всю історію. Для мене це велика честь була доєднатися до цього підрозділу і в складі цього підрозділу виконувати бойові завдання. І плюс люди. Я був впевнений, що в цьому підрозділі дійсно є взаємодопомога", — каже ветеран.

За його словами, на війні нереально знати усіх, але в Третій штурмовій можна розраховувати на те, що всі працюють як команда, злагоджена команда. Неважливо знайомі вони рік чи тільки п'ять хвилин.

"Щоб ставати краще, треба бути серед кращих. Для мене Третя штурмова бригада, вже наразі Третій армійський корпус, — це кращі серед кращих", — резюмує "Дух".

Додамо, що ветеран Третього армійського корпусу Тюнін долучився до роботи одного з пунктів обігріву та надання безкоштовно гарячої їжі, напоїв киянам під час сильних морозів та відключень світла. Він наголосив, що військові намагаються допомоги цивільним пережити важкі часи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як "Трійці" вдається знизити рівень СЗЧ.