Эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям Михаил Гончар рассказал об успехах Украины

На фоне аляскинского всепропальства, которое разгоняет Москва через свою пропаганду и полезных идиотов здесь у нас, советую обратить внимание на два сообщения.

1. "РЖД начали сокращать доплаты сотрудникам, называя это оптимизацией… В начале августа РЖД отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия денег на зарплаты и коллапса перевозок".

Уничтожение российского поезда

2. Глава ГУР МОУ генерал-лейтенант Буданов осуществил проверку позиций и боеготовности бойцов "Спецподразделения Тимура", которые находятся на о. Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море. Эта инспекционная поездка подтвердила, что акватория Черного моря находится под контролем СОУ.

То есть, усилия Сил обороны Украины по уничтожению железнодорожных подстанций дают свои плоды – коллапс перевозок, а еще и охота за грузовыми поездами врага, которой везут технику, боезапас и горючее РОВ.

А статус-кво в Черном море сохраняют СОУ с середины июля 2023 года. Для тех, кто не помнит, напомню, что 23 месяца тому назад, 11 сентября 2023 года спецназ ГУР провел спецоперацию, в результате которой российское присутствие на добывающих платформах в Черном море было уничтожено.

Агрессор ничего не может сделать, чтобы изменить доминирование СОУ на море. Более того, "Magura" стали угрозой не только для флотских сил врага, но и для его авиации. Попытки врага вернуть контроль над газодобывающими платформами всегда завершались его истреблением.

Контроль Украины акватории Черного моря усиливает переговорные позиции Украины на дипломатической арене, где Киев вынужден противодействовать не только агрессору, но и его пособникам из Будапешта, Братиславы и самого Вашингтона.

П.С. Вскоре украинские морские беспилотные системы, в дополнение к "Magura" и "Sea Baby", пополнятся семейством "Barracuda", которые помогут истребить остатки флотской группировки агрессора на море. Надеюсь, Меган Моббс разъяснит Трампу через Xwitter, что его высказывания относительно 1000 миль Украины в океане являются бредом, а правдой является то, что страна без флота загнала российский флот в противоположный угол Черного моря.

Источник: пост Гончара в Facebook.