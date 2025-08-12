Военный обозреватель Денис Попович предостерег, что перемирие без четких гарантий только дает России время для подготовки новых наступлений

Хочу обратить внимание сторонников перемирия ради перемирия на ситуацию, которая сложилась в районе Доброполья. Я имею в виду проникновение российских пехотных групп примерно на 10-15 км вглубь нашей обороны, о котором стало известно вчера.

Кроме должностных лиц, которые сейчас называются: нехватка пехоты, отсутствие координации, склонность скрывать реальную угрозу, у нас есть еще одна неявная причина, которая к этому привела.

А это так называемое "пасхальное перемирие", инициированное Путиным 20 апреля на 36 часов перед праздником Пасхи. Пока мы его выполняли, российские войска заняли "серые зоны", разобрали минные поля, подтянули дронщиков и перешли в свое ползучее наступление, как раз из района Воздвиженки между Покровском и Константиновкой.

Впоследствии они пересекли трассу и образовали тот самый клин между этими городами, из которого сейчас и выросло это вклинение на Доброполье.

Кому интересно, сравните положение на фронте по состоянию на 18.04, до перемирия и, скажем, на 15.05. Все увидите своими глазами.

Поэтому любые предложения от Путина, а давайте помиримся на неделю или две, без гарантий и перехода в какую-либо устойчивую форму закончатся лишь возобновлением российского наступления с неопределенными последствиями.

А в случае с "воздушным перемирием", если оно будет просто заключено и просто когда-то закончится, мы получим пару тысяч "шахидов", которые полетят на отдельно взятый город в одну очень неспокойную ночь.

Я — за прекращение огня, за прекращение разрушений и смертей, поскольку все это летит мне на голову тоже. Но главный вопрос — при каких условиях.

Никогда не нужно забывать, с кем мы имеем дело.

Источник: Facebook-страница Дениса Поповича.