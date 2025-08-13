Помогает не только нефть: в разведке рассказали, почему Россия еще может вести войну

У Москвы есть доступ к огромным запасам ресурсов, но ей помогает не только это

Россия может продолжать войну против Украины не только благодаря своим запасам нефти и газа. В некоторой мере играет роль и специфика российского населения.

Об этом в интервью Суспільне рассказал замначальника ГУР Вадим Скибицкий. По его словам, основная причина все же кроется в природных ресурсах, и тут речь идет не только об энергоносителях.

Но также есть еще две причины и первая из них это влияние пропаганды и карательной машины, которая сейчас более жесткая, чем даже во времена СССР. По словам Скибицкого, сейчас там нельзя вообще ничего сделать.

Третьей причиной является специфика самих россиян.

Они готовы, как говорится, лаптями хлебать щи – зато "царь хороший и мы победим врагов". Врагов пропаганда нарисовала очень просто – это Запад, это Украина. Вот оно все объединяет это общество. К сожалению Вадим Скибицкий

Заместитель начальника ГУР добавил, что поменять ситуацию могут либо время, либо "черный лебедь", который тоже периодически прилетает в Россию.

Как сообщалось ранее, Скибицкий говорил, что российские расходы на войну слишком высокие, а потому для Кремля важно закончить войну в скором времени. В официальных российских документах говорилось, что "украинский вопрос должен быть решен до 2026 года" и сейчас есть признаки того, что россияне пытаются уложиться в этот план.