Зачем Путин едет на Аляску: Фурса назвал две цели

Обе стороны хотят встречи, но имеют разные цели

Для Владимира Путина целью визита на Аляску не является достижение каких-то договоренностей. Для него встреча с президентом США Дональдом Трампом уже является самоцелью.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире "Радио NV". Он подчеркнул, что для Путина главной целью сейчас является избежание санкций и выход из изоляции.

"Для Путина сама встреча с Трампом является самоцелью. Ему пофиг, будет ли какой-нибудь результат. Его таким образом Трамп извлекает из изоляции. И ему встреча очень важна" Сергей Фурса

Выход из изоляции поможет российскому диктатору показать миру и своей элите, что он еще имеет влияние, раз уж его зовут на встречу с американским президентом.

Эксперт отмечает, что у Трампа тоже есть свои цели. Он все еще хочет заключить экономическую сделку с Россией, а также получить Нобелевскую премию мира.

Он, судя по этому, надеется, что сможет договориться с Путиным и заключить какое-либо соглашение. И вот "какое-либо". Здесь очень важно, чтобы все красные линии очертила Европа вместе с Украиной. Здесь голос Европы был бы более весомым, чтобы его Трамп услышал и чтобы это "какое-либо" соглашение не превратилось в "любое" соглашение Сергей Фурса

Как известно, встреча Трампа и Путина должна состояться 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Ранее американский президент заявлял президенту Зеленскому, что Украина должна "обменяться" территориями, чтобы договориться о прекращении огня с Россией.

Не совсем понятно, что именно он имел в виду, однако в западных СМИ уже прогнозируют, что речь идет о желании Путина получить всю Донецкую область. В обмен, Трамп возможно попытается вернуть Украине оккупированную часть Херсонской области. Впрочем, сам глава Белого дома не очень высоко оценивает вероятность того, что какая-то сделка будет достигнута на встрече.