Аналитик и бывший советник министра обороны Алексей Копытько объясняет, что Кремль уже частично добился успеха в смягчении санкций, но провалился в блокировании военной помощи Украине. Поэтому РФ теперь делает ставку на диверсии, кибератаки и психологическое давление на Европу, чтобы остановить поддержку Украины.

У Путина было две внешнеполитические задачи на 2025 год:

Не допустить реального ужесточения санкций;

Заблокировать помощь Украине оружием.

Первая задача более-менее успешно решена. США санкции не вводят, европейские имеют ограниченное влияние.

Вторая задача не решена. Европа оружием помогает, украинское производство финансирует, плюс США разрешили покупать своё оружие для Украины за европейские деньги.

Что исключает для России достижение успеха в войне в разумные сроки при разумных издержках.

Вот Путин и пытается найти ходы, чтобы остановить европейскую помощь. Диверсии и саботаж. Кибератаки. Демонстративные акты агрессии против Европы, которые (пока) не содержат военной угрозы. И т.д.

Всё это будет конвертироваться в призывы остановить поддержку Украины.

Расчёт Путина — на недальновидность европейских обществ и стремление политиков жить в рамках коротких политических циклов.

Какой следующий шаг Кремля после гипотетической остановки помощи?

Вполне очевидный: как минимум — требование нейтралитета Украины, как максимум – привлечение ресурсов Украины на сторону России.

Сейчас войны в ЕС нет исключительно потому, что ВСЕ силы РФ прикованы к Украине. Если РФ сможет высвободить хотя бы треть этих сил, сценарий для ряда стран очень грустный. Все это понимают, только стесняются говорить.

Выход для ЕС не в том, чтобы пытаться затягивать войну и пытаться готовиться, покупая время ценой украинской крови.

Это не поможет. Только увеличит вероятность нейтралитета Украины и резко повысит риски перехода украинских ресурсов на сторону РФ.

Выход в заключении военного союза с Украиной и действиях, адекватных военному времени.

Например, первым украинско-европейским шагом могла бы стать ликвидация "черной дыры" — "ПМР". Это в общих интересах. Заодно будет проверено – а действительно ли власти Молдовы хотят двигаться в Европу.

В принципе, это всё, что касается 12 минут авиации и других подобных инцидентов, которые точно будут.

Джерело: Facebook автора