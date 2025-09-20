Путин сделал один вывод и потому продолжает обстреливать Украину — СМИ

Решающую роль сыграла встреча с Трампом на Аляске

Глава России Владимир Путин решил, что лучший способ заставить Украину пойти на переговоры на условиях Москвы – эскалация войны. Именно поэтому РФ усилила атаки и удары по энергетической сети и инфраструктуре.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в Кремле. Собеседник считает, что Путин увидел настоящую позицию Трампа и уже не боится его вмешательства в войну.

Глава России намерен продолжить атаки на энергетику Украины и столицу. Как говорят источники, запугивание президента США Дональда Трампа не сработало желаемым образом. Ведь после встречи на Аляске Путин "увидел позицию" главы Белого дома. В Кремле убеждены, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в войну.

Даже недавние слова о том, что президент США разочарованный Путиным не повлияли на него. Кстати, это достаточно хорошо демонстрирует масштабная атака на Днепр и Николаев 20 сентября. В результате которой в городах прогремели десятки взрывов, есть разрушения домов и пострадавшие.

"Для Путина важно показать Трампу и европейцам, что он все еще может позволить себе эскалацию ситуации, – сказала Вита Спивак, аналитик по России из лондонской консалтинговой компании Gatehouse Advisory Partners. — Путин пытается увеличить свое влияние для следующего раунда переговоров по Украине, если бы он не состоялся".

Эти слова подчеркивает и тактика Москвы, якобы демонстрирующая признаки воздержания со стороны Вашингтона. Кремль продолжает продвигать войну на истощение и, таким образом, хочет заставить Украину пойти на уступки. Путин считает, что такая эскалация готовит почву для будущих переговоров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых Трамп может пойти на жесткие шаги по отношению к России.