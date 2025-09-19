Украинский политолог Сергей Таран о том, к кому "побежит" Трамп, чтобы дожать Путина

Чем критичнее Трамп высказывается относительно Путина, тем мягче он становится к Си. Похоже, что прямые переговоры между Трампом и Си о завершении российско-украинской войны могут стать планом Б для Трампа, если его намерения завершить войну в формате трехсторонней встречи США-Украина-Россия завершатся ничем. Ориентировочное начало Плана Б – начало следующего года.

Об этом, по сути, и сообщил Трамп сегодня по итогам своего разговора с Си, когда сказал, что полетит в Китай в начале следующего года.

Сегодня Трамп говорит с Си только о тарифах и Тик-Токе. Однако, разочаровавшись в возможности договориться с Россией, он будет говорить со "старшим" Путина — китайским лидером, который на сегодняшний день, как оказалось, единственный, кто имеет механизмы серьезно надавить на Кремль.

Конечно, Китай, если и будет это делать, не просто так. Трампу придется предлагать Си что-нибудь масштабное. Прежде всего — отказаться от своего главного тезиса во внешней политике — что сдерживание Китая должно стать главной целью США.

Источник: пост Тарана в Facebook