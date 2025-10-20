Журналист и народный депутат о том, почему Россия начала работать на срыв встречи в Будапеште

Россияне начали срывать Будапешт под лозунгом "Нас обманули".

После двухдневной паузы официальная Москва начала отвергать предложения Трампа об остановке войны по линии фронта.

В понедельник одновременно выступили Песков, заявивший, что позиция РФ неизменна и заместитель Лаврова Рябков, заявивший, что: "России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет".

В переводе на человеческий язык он сказал: в Анкоридже мы договорились, что Трамп давит на Украину, чтобы та вышла из Донбасса. И на это согласился Путин. А сейчас происходит то, что Путин называет "нас обманули".

Похоже, что это рамка переговорной и коммуникационной стратегии РФ перед Будапештом, если он состоится. Отдельно стоит обратить внимание на то, что в переговорах с Трампом это довольно странная стратегия, поскольку она базируется на тезисе, что Трамп "кидалово" и диссонирует с предыдущей стратегией "не поссориться с Трампом любой ценой".

Поэтому наверняка следует ждать каких-то долгих изнурительных переговоров, где Лавров, как дятел, будет говорить Рубио о том, что в детской поговорке звучало "Первое слово дороже второго". Рубио, к сожалению, не знает, что "первое слово съела корова".

Но если серьезно, пока выглядит так, что россияне будут стараться аккуратно спрыгнуть с темы Украины. Именно поэтому Песков достал, как черт из табакерки, тему Ирана, которая якобы еще не исчерпана. Наверное, сейчас начнут вытягиваться и другие карты.

Сорвать встречу в Будапеште Путин боится. Подписываться под линией фронта как границей — не хочет. Поэтому будет предлагать какие-нибудь квази решения о ядерном оружии или что-то подобное.

Что на это скажут в Вашингтоне, пока сказать сложно. Из плюсов – Будапешт готовит Рубио, а не Виткофф. Уехать из Будапешта без какого-либо результата Трампу не нужно. Надавить на Украину, чтобы мы вышли с Донбасса, Трамп не может и не захочет.

Качели начинают свое движение. Ну, а нам крайне важно добиться того, чтобы американская сторона консультировалась с нами по ходу этих переговоров с россиянами. Пока, как я понимаю, таких четких договоренностей (о консультациях) нет.

Источник: Вадим Денисенко, Facebook