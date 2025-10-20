Зеленский рассказал, встретится ли с Путиным в Будапеште

Президент приложил много усилий, чтобы донести до США, что идея с Венгрией должна быть сдержанной

Президент Украины Владимир Зеленский не считает Будапешт хорошей платформой для переговоров по Украине. Однако он настаивает, что готов почти к любому формату встреч — даже на трехсторонние переговоры с главой России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Что нужно знать:

Трамп и Путин запланировали встретиться в Будапеште в ближайшее время

Зеленский считает Венгрию, премьер которой не поддерживает Украину, плохим вариантом площадки для встречи

Если США или другие страны будут давить на Киев по миру, победителем не выйдет никто

Об этом рассказал президент Украины на встрече с журналистами, передает "Телеграф" в материале "О встрече с Путиным, Tomahawk и возможном окончании войны. Главные заявления Зеленского".

По словам украинского лидера, он готов ко встрече в любом формате, главное, чтобы он сработал. Зеленский не считает, что Будапешт — хороший вариант для встречи Трампа и Путина или похожих переговоров по Украине. Ведь премьер этой страны Виктор Орбан не раз показывал, что поддерживает Россию, не Украину. Поэтому Зеленский приложил много усилий, чтобы донести до США, что идея с Венгрией должна быть сдержанной.

"Было много разных достойных вариантов – и это Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция. Потому что мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр, повсюду блокирующий Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы быть уравновешенным", — говорит президент.

Он также добавил, что в администрации США и Европе царит два противоположных настроения: Россия "выигрывает на поле боя" и имеет преимущество над Украиной или РФ ничего не выиграет. И вот Орбан принадлежит к первой группе. Президент также напомнил о поездках венгерского лидера в США, Россию и Китай, как "миротворческую миссию", но она ничем не закончилась.

"Будапештский меморандум – это в общем-то плохо для нас, честно говоря, исторически. И повтор "Будапешта" тоже не может быть положительным. Среди участников Будапештского меморандума есть разные страны, включая США. Я сказал об этом президенту Трампа", — говорит украинский лидер.

Однако Зеленский уверен, что Трамп хочет окончания войны, хочет найти тот или иной формат для этого. Поэтому формат встреч или переговоров вполне логичен. Глава Белого дома считает, что "венгерский формат" может быть следующим шагом или шагом, который принесет те результаты, которые он хочет.

"Мы разделяем с президентом Трампом позитив, если это приведет к окончанию войны. После многих кругов разговора в течение этих более двух часов с ним и с его командой, его месседж, по моему мнению, что стоим там, где стоим на линии столкновения, – положительный. Если будет понимание всех сторон, что имеется в виду", — пояснил президент Украины.

Относительно трехсторонней встречи в Будапеште Зеленский сказал: "Если меня пригласят в Будапешт, если это будет приглашение в формате, когда мы встречаемся втроем, или, как это называется, shuttle diplomacy, президент Трамп встречается с Путиным и президент Трамп встречается со мной, то в том или ином формате мы согласимся".

Он также добавил, что даже вышеупомянутая встреча по плохому сценарию не будет тупиком для Украины. К тому же, он отмечает, что не будет делать ничего плохого для Украины и мира, поэтому готов на переговоры.

"Если конфигурация, где Америка посередине, это одна история. А если конфигурация такова, что давление только на Украину, никто не выйдет победителем", — резюмировал президент.

