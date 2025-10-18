"Твоя мамка": в Белом доме хамски ответили журналисту на вопрос про Будапешт

Инцидент произошел во время брифинга в Белом доме и вызвал возмущение

Пресс-служба Белого дома попала в громкий скандал после того, как пресс-секретарь хамски ответила журналисту на вопрос о том, почему местом проведения возможного саммита президента Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина избрали именно Будапешт. Вместо ответа на вопросы пресс-секретарь вспомнила мать репортера.

Что нужно знать:

Вопрос о Будапешт имел свою причину — выбор места можно расценивать как унижение Украины

Пресс-секретарь Белого дома и директор по коммуникациям отреагировали откровенно по-хамски

Одним оскорблением дело не закончилось — репортеру пришлось выслушать много интересного

Инцидент произошел во время брифинга в Белом доме с репортером американского издания HuffPost, что уже подтвердило само издание. Журналист спросил пресс-секретаря Кэролайн Левитт, почему именно Будапешт избрали местом проведения предполагаемого саммита.

"Столица Венгрии была местом подписания Будапештского меморандума 1994 года, по которому Украина отказалась от тысяч единиц ядерного оружия, унаследованных после распада Советского Союза, в обмен на гарантии того, что Россия будет уважать территориальную целостность Украины. Путин нарушил это обещание своим вторжением и аннексией Крыма в 2014 году, десятилетним наступлением на Донбасс, а затем полномасштабным вторжением в 2022 году", — пояснило издание.

Таким образом, выбор Будапешта, как места проведения саммита, теоретически может выглядеть попыткой унизить Украину. Именно поэтому журналист адресовал пресс-службе администрации Дональда Трампа такой вопрос. Однако вместо ответа на него Левитт неожиданно сказала: "Это сделала твоя мамка". Через минуту директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг добавил еще более короткий ответ — просто "Твоя мамка".

Директор по коммуникациям Стивен Чунг и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

При этом, когда репортер спросил Левитт, реально ли он считает свой ответ очень смешным, пресс-секретарь обрушилась с оскорблениями не только на репортера, но и на издание, которое он представляет.

"Мне смешно, что вы действительно считаете себя журналом. Вы — ультралевые халтурщики, которых никто не воспринимает серьезно, включая ваших коллег в СМИ, они просто не говорят вам этого в лицо. Перестань писать мне свои тупые, предвзятые и вздорные вопросы", — заявила она.

Реакция СМИ и общественности

Ответ Левитт и Чунга вызвал у представителей прессы и общественности шок и недовольство. Журналисты оценили поведение пресс-секретаря Белого дома как полное несоответствие должности и назвали его "недопустимым для администрации президента". Однако Белый дом, похоже, демонстративно проигнорировал волну возмущения, даже не извинившись за комментарии.

Между тем, цитаты Левитт уже разошлись по сначала англоязычному сегменту сети, а затем и по другим. В США преимущественно господствует возмущение, тогда как в Европе и в украиноязычном сегменте делают мемы.

Хотели ли в Белом доме обидеть журналиста: что означает фраза Yo Momma

"Твоя мамка" или "Твоя мать" (Yo Momma, Your Mother, возможны и другие варианты) — распространенный в американском английском и очень популярный среди молодежи вид оскорбления, обычно используемый для максимального унижения оппонента, апеллируя к непристойным, или недопустимым поступкам, якобы совершенным его матерью.

Традиционно компонуется с намеками на ожирение (например, Yo Momma is so fat). Однако в американской культуре сама по себе фраза "твоя мама" вообще без всяких уточнений широко используется именно как оскорбление общего назначения.

Типичный американский гумор

Новый саммит Трампа и Путина

Напомним, что президент США Дональд Трамп после разговора с российским правителем Владимиром Путиным сделал для прессы ряд заявлений, в том числе о новом саммите. Известно, что встреча Трампа и Путина может пройти в Будапеште, где правит режим российского друга Виктора Орбана.

В Кремле 17 октября подтвердили, что место для саммита уже выбрано, а сама встреча может состояться в ближайшие две недели или "чуть позже". Путин уже поговорил с венгерским премьером Виктором Орбаном по поводу этого саммита. Кстати, Венгрия уже заявила, что проигнорирует ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом. Будапешт в этом присоединится к "уважаемой" компании стран, которые также проигнорировали ордер — Монголии и Таджикистану.