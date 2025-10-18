Будет лететь на три часа дольше. Появилась карта, как Путин сможет добраться до Будапешта

Орбан с радостью воспринял вероятный визит Путина в Венгрию

Очередная встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина, которую анонсировал американский лидер, может состояться в Будапеште (столица Венгрии). Однако российскому лидеру будет непросто долететь туда, ведь у него нет доступа к воздушному пространству Европейского Союза.

Что нужно знать:

Из-за войны, что Россия ведет против Украины, воздушное пространство большинства стран ЕС закрыто для ее самолетов

На анонсированную встречу с Трампом Путину придется лететь 5000 км вместо 1500

Официального маршрута путинского самолета еще нет, однако эксперты уже определили его

Как Путин будет лететь в Будапешт

О предполагаемом маршруте Путина по дороге в Будапешт рассказывает издание AirLine. В Будапешт самолет главы Кремля, вероятно, полетит по южному маршруту, избегая воздушного пространства стран ЕС — через Турцию и южные Балканы.

Карта предполагаемого маршрута самолета Путина в Будапешт

Из-за санкций ЕС против России и ограничения для нее воздушного пространства после полномасштабного вторжения РФ в Украину, российским правительственным самолетам, включая президентский Ил-96, запрещено летать над большей частью Европы. Поэтому самолет Путина по дороге в Будапешт будет вынужден обходить подавляющее большинство стран-членов ЕС.

Этот маршрут полета может составлять около 5000 км, время полета увеличится примерно на 3 часа по сравнению с прямым маршрутом протяженностью 1500 км. Удлиненный маршрут также потребует тщательной координации с турецким и сербским управлением воздушного движения и готовности к возможным погодным или дипломатическим осложнениям.

Эксперты по безопасности отмечают, что полеты над Черным морем все еще составляют операционные риски, особенно учитывая военную активность в регионе, - пишет издание

Официальный план полета самолета Путина в Будапешт еще не обнародован. Однако турецко-сербский коридор — самый практичный маршрут для прибытия президента России в Венгрию, отмечают эксперты.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште – что известно

Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, после телефонного разговора 16 октября, который он назвал "продуктивным". Цель встречи, по словам главы Штатов, — обсуждение путей прекращения войны в Украине.

По словам Трампа, он избрал как место встречи с Путиным именно Венгрию, поскольку ему нравится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и он уверен, что тот "устроит отличный прием".

В России заявили, что представители РФ и США приступят к подготовке саммита, о деталях глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио будут договариваться по телефону. Дата встречи будет назначена позже. Будапешт, как место проведения саммита глав государств предложил Трамп, а Путин поддержал его предложение.

Напомним, доцент Киевского национального университета им. Т. Шевченко, политолог Игорь Рейтерович рассказал в эфире YouTube-канала Telegraf UA, что сейчас перед Украиной приоткрылось новое "окно" возможностей в достижении мира с Россией. У Киева есть два варианта развития событий.