Журналист и политический обозреватель считает, что Трамп, как всегда, неверно прочел сигналы Путина

Как и следовало ожидать, "челночная дипломатия" Уиткоффа и Кушнера привела к их публичному подавлению. Вместо того чтобы встретиться с Зеленским в Европе и передать ему предложения Путина — которых, конечно, просто нет — пара дельцов отправилась в Вашингтон жаловаться Трампу, обмакнутым лицом в го*но. Надеюсь, что хотя бы путинское.

Произошло это потому, что Трамп, как всегда, неверно прочел сигналы Путина, а Уиткофф с его некомпетентностью и жадностью помог ему ошибиться. И оба втянули в это безнадежное дело Кушнера, привыкшего появляться в момент успеха — и здесь такой семейный облом.

И это очень хорошо. Вот где главная ошибка Путина в этом раунде – посмеяться над семьей Трампа и дать американскому президенту возможность проснуться.

Если, конечно, Трамп захочет воспользоваться такой возможностью.

Источник: Facebook-страница Виталия Портникова.