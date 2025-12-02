Уиткоффа не встретил, но...: во время выступления Путина заметили странности в его состоянии (видео)

Пользователи вновь поговаривают об ухудшении состояния

В сети обратили внимание на состояние здоровья российского главы Владимира Путина. На публичном мероприятии 2 декабря он выглядит будто заболевшим. Что интересно, именно в этот день у него запланированы переговоры со спецпредставителем США Стивом Уиткофом в Москве.

Что нужно знать:

Путин в этот день выступает на пленарном заседании форума ВТБ "Россия зовет!".

Пользователи обратили внимание на осипший голос и признаки насморка у главы России

Вечером Путин встретится с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом

Соответствующее видео с Путиным было опубликовано в одном из Telegram-каналов. Там отметили, что сегодня кремлевский глава выступает на инвестиционном форуме "Россия зовет". Его главная тема — "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".

В то время, пока Путин развлекает своей речью присутствующих на форуме, некоторые обратили внимание на его осипший голос. Кроме того, похоже на то, что у главы РФ насморк.

Стоит добавить, что после переговоров о предстоящем мирном соглашении с украинской стороной президент США Дональд Трамп отправил в Москву двух своих самых известных дипломатов — бывшего делового партнера и зятя Трампа Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа.

Их встреча с Владимиром Путиным должна пройти в Москве, во вторник, 2 декабря.

Киев надеется, что Кушнер сможет сократить разрыв между позициями Киева и Москвы. Однако один европейский чиновник отметил, что "непонятно, какой у него мандат или границы".

Они уже прибыли в столицу России. Их заметили на Красной площади в сопровождении советника Путина Кирилла Дмитриева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 ноября во время визита в Бишкек Путин чувствовал недомогание. Он выглядел уставшим. Он говорил медленно, хриплым, почти сорванный голосом.