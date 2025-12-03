Рус

Путін припустився серйозної помилки на переговорах із Віткоффом - Віталій Портніков

Віталій Портніков
Стів Віткофф та Володимир Путін
Стів Віткофф та Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграфу"

Журналіст та політичний оглядач вважає, що Трамп, як завжди, невірно прочитав сигнали Путіна

Як і слід було очікувати, "човникова дипломатія" Віткоффа і Кушнера призвела до їхнього публічного зганблення. Замість того, щоб зустрітися із Зеленським у Європі і передати йому пропозиції Путіна — яких, звісно, просто немає — пара ділків відправилися до Вашингтона жалітися Трампу що їх обмакнули обличчям у гі*но. Сподіваюся, що хоча б путінське.

Відбулося це тому, що Трамп, як завжди, невірно прочитав сигнали Путіна, а Віткофф з його некомпетентністю і жадібністю йому допоміг помилитися. І обидва втягнули в цю безнадійну справу Кушнера, який звик з’являтися в момент успіху — і тут такий сімейний облом.

І це якраз дуже добре. Ось де головна помилка Путіна в цьому раунді — посміятися над сімʼєю Трампа і дати американському президенту можливість прокинутися.

Якщо, звісно, Трамп захоче скористуватися такою можливістю.

Джерело: Facebook-сторінка Віталія Портнікова.

#Росія #Володимир Путін #Стів Віткофф