Украинский эксперт, аналитик и общественный деятель полагает, что челночная дипломатия будет до тех пор, пока у РФ будет надежда пробить какую-то из уязвимостей

Путин, Уиткофф и посикунчики с питятками.

1.Ушаков: стороны точно не стали дальше. Рубио: есть подвижки, но "мы всё ещё не там".

На предыдущем месте работы коллеги научили меня нескольким модным аббревиатурам. Наиболее благозвучная – ZOPA. Т.е., зона возможного соглашения. Задача посредника/медиатора в переговорах – после фиксации расхождений вытолкнуть дискутантов, находящихся в клинче, в эту зопу для выработки взаимоприемлемых решений. Что подразумевает смену парадигмы – с конфликта (войны) на поиск компромисса.

Россия компромисс пока искать не хочет. Зопы технически нет. Ибо агрессивный блеф Москвы не меняет главного.

Украинская армия никуда не делась. Украинское государство никуда не делось. Переформатировать Украину или подчинить её воле России не получается. Ещё десяток разрушенных сёл, равно как и руины Покровска/Волчанска/Купянска под гипотетическим российским контролем (которого нет) ничего не изменят.

Путин и его камарилья загнали ситуацию в тупик "по земельному вопросу". Только не в плане территорий. А в контексте, о котором говорила Голда Мейр: "Мы хотим жить, враги хотят видеть нас мёртвыми". Пока в московских головах подход не сменится или они не утратят надежду его воплотить, активная фаза войны будет продолжаться до истощения ресурсов. А ресурсы (до весны точно) есть.

2.Чтобы достичь целей, Россия явно обозначила некую иерархию уязвимостей Украины. Она примерно такова.

Самое слабое место – Европа. Это оружие и деньги.

Затем – тыл, внутренняя ситуация в целом, в т.ч. – (не) устойчивость власти.

И только потом – фронт.

Ближайшие недели-месяцы пройдут под знаком "принуждения к миру" Европы. Как с помощью открытого запугивания, так и с помощью расширения подпороговых мер воздействия. Плюс ушатывания украинской власти, чтобы замедлились все процессы, а военные и силовики затаились, пытаясь ощутить, где реальный центр силы сейчас и на следующем ходу.

В сумме это негативно отразится на фронте, что является искомым для РФ.

3. Путин де-факто вчера сказал правду: он готов атаковать, а Европа не готова выдержать натиск. Тем более, в той форме, которую предложит Россия. Это ж не будут танковые армады, к отражению которых до сих пор готовятся натовские генералы.

Европейцы допустили ошибку. Когда Россия и США три недели назад обрушились на Украину, европейские лидеры запаниковали, что украинцы дрогнут и быстро на что-то согласятся. Путин этот страх мгновенно считал. И будет теперь бить в эту точку.

Задачи РФ – тянуть время, исключить новые санкции со стороны США, заблокировать любые решения по российским активам как минимум до февраля и максимально обрушить программы европейской помощи.

Нас ожидает челночная дипломатия до посинения, пока у РФ будет надежда пробить какую-то из уязвимостей и/или пока это не выбесит Трампа, которого поджимает время.

4. В итоге мы заходим на очередной круг многократно описанной проблемы.

Помощи со стороны Европы уже недостаточно. Европа должна принять риски. Что политически сложно.

А прямой конфликт с РФ, который Москва готовит – разве это будет просто? Там не получится откупиться.

Надо действовать на упреждение, пока возможно. Только не через словесные выпады главы военного комитета НАТО, а через прикладные меры.

НАТО может развеять домыслы о своей смерти, выпилив российский "теневой флот" (точнее сказать — "игнорируемый") с Балтики. Тем более, Брюссель уже насоздавал там разных военных миссий.

Нефти в танкерах и резервуарах сейчас полно. Резкие шаги не обрушат рынок, а Москву точно отрезвят. Это хороший рычаг, чтобы создать зопу, обеспечив мотивы для Китая, за которым де-факто последнее слово (в Москву прибыл с инспекцией товарищ Ван И).

Дестабилизация пекинских сателлитов в Кремле может поставить под угрозу выполнение кабальных договоров Путина с КНР. Китай точно не будет цепляться за Славянск с Краматорском. И может одобрить подморозку по ЛБС.

Все остальные сценарии таки или иначе сводятся к получению Россией украинских ресурсов для последующего террора Европы.

Источник: Telegarm-канал Алексея Копытько.