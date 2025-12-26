Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о мобилизации в России и количестве погибших на фронте

Можно по-разному оценивать больную эпистоляршину, регулярно извергаемую Дмитрием Медведевым в социальных сетях, но периодически он сообщает крайне увлекательные цифры, порой кардинально отличающиеся с заявлениями Путина, но при этом куда более реалистичные.

Так, пару дней назад Дмитрий Медведев на заседании Совбеза России сообщил, что в 2025 году российская армия привлекла 417 000 контрактников и 36 000 добровольцев, или, суммарно, 453 000 тел.

Напомню, что в 2025 году РОВ (российские оккупационные войска — ред.) вошли с численностью чуть более 600 000 тел, вывели этот показатель до 710 тысяч и уже более полугода общая численность кардинальным образом не меняется.

При этом на момент написания этой заметки потери РОВ в 2025 составляют 411 110. Ранее я уже писал, что, по моим расчетам, в 2025 году потери РОВ будут в пределах 415 тыс. тел +/- или…

Или, другими словами, практически вся контрактная часть мобилизации РОВ за этот год будет стерта в ноль.

В свою очередь, добровольцы, резервисты, а также наемники – это именно то, что позволило РОВ в начале первой половины 2025 года довести общую численность до 710 тысяч тел, но дальше прогресса – нет. Потенциала на увеличение группировки не хватает, а хватает на компенсацию потерь в ноль.

Таким образом, Дмитрию Медведеву можно вручить благодарность от СБУ или ГУР МО за то, что своим докладом на Совбезе он фактически озвучил не ура-патриотическую чушь, а раскрыл системные проблемы, возникшие в этом году в РОВ с увеличением группировки и мобилизацией, не позволяющей компенсировать потери плюс, а стагнирующей полгода в позиции — ноль.

Источник: пост Коваленко в Telegram