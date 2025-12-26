Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про мобілізацію в Росії та кількість загиблих на фронті

Можна по-різному оцінювати хвору епістоляршину, що регулярно вивергається Дмитром Медведєвим у соціальних мережах, але періодично він повідомляє вкрай захоплюючі цифри, які часом кардинально різняться із заявами Путіна, але при цьому куди більш реалістичні.

Так, пару днів тому Дмитро Медведєв на засіданні Ради безпеки Росії повідомив, що у 2025 році російська армія залучила 417 000 контрактників і 36 000 добровольців, або, сумарно, 453 000 тіл.

Нагадаю, що у 2025-й рік РОВ (російські окупаційні війська — ред.) увійшли з чисельністю трохи більше 600 000 тіл, вивели цей показник до 710 тисяч і вже як пів року загальна чисельність кардинальним чином не змінюється.

При цьому на момент написання цієї замітки втрати РОВ у 2025-му становлять 411 110. Раніше я вже писав, що, за моїми розрахунками, у 2025-му році втрати РОВ будуть у межах 415 тис. тіл +/- або…

Або, іншими словами, практично вся контрактна частина мобілізації РОВ за цей рік буде стерта в нуль.

У свою чергу, добровольці, резервісти, а також найманці – це саме те, що дозволило РОВ на початку першої половини 2025 року довести загальну чисельність до 710 тисяч тіл, але далі прогресу – немає. Потенціалу на збільшення угруповання не вистачає, а вистачає на компенсацію втрат у нуль.

Таким чином, Дмитру Медведєву можна вручити подяку від СБУ або ГУР МО за те, що своїм доповідям на Раді безпеки він фактично озвучив не ура-патріотичну нісенітницю, а розкрив системні проблеми, що виникли цього року у РОВ зі збільшенням угруповання та мобілізацією, що не дозволяє компенсувати втрати плюс, а стагнуючій пів року позиції — нуль.

Джерело: пост Коваленка у Telegram.