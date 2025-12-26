Около 20 взрывов в Волгограде: под ударом один из самых больших НПЗ юга России (видео)

Россия заявила о работе ПВО и сбитии 34 БПЛА

В ночь на 26 декабря дроны посетили российский Волгоград. Под ударом находился район нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка". Местные жители сообщили о многочисленных взрывах в его районе, насчитали по разным данным около 20.

Что нужно знать:

В сети появились видео с пожаром и заревом в Красноармейском районе города

На фоне атаки в РФ временно закрывали аэропорты Волгограда, Ярославля и Пензы

Российские власти заявили о сбитии 34 дронов и отсутствии повреждений и пострадавших

Наблюдатели подтверждают пожар в районе НПЗ

Взрывы начались после 23:00 25 декабря и продолжались ночью. Также несколько телеграмм-каналов опубликовали видео с сильным заревом и пожаром вблизи НПЗ, преимущественно в Красноармейском районе города. Отметим, расстояние до неоккупированной части Украины – до 700 км.

На фоне атаки в России временно закрывали аэропорты Волгограда, Ярославля и Пензы. Росавиация вводила план "Ковер", отменила ограничения в 05:29 26 декабря.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял, что ночью подразделения ПВО Минобороны РФ "отражали атаку БПЛА" и что, по официальным данным, пострадавших и повреждений объектов нет.

В то же время, местными наблюдателями подтверждается факт пожара в районе нефтеперерабатывающего завода. Власти РФ пока не публикуют детальную информацию о последствиях, кроме заявления о сбитии 34 дронов. Украина атаку не комментировала.

НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"

НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" является одним из ключевых предприятий горюче-смазочного профиля юга России. Предприятие перерабатывает смесь западносибирских и нижневолжских нефтей. Объем максимальной мощности 15,7 млн. тонн. В 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 млн. тонн нефти, что составляет 5,1% всего объема российской нефтепереработки. Волгоградский НПЗ имеет мощное топливное производство, является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе России, производит бензин, дизельное топливо и авиационное топливо.

Топливное производство

НПЗ атаковали и раньше. После ударов 18 сентября и 6 ноября 2025 г. завод был остановлен, а повреждения получили установки первичной переработки и гидрокрекинга, что привело к значительному снижению его мощностей и повлияло на общий экспорт нефтепродуктов России.

