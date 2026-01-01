Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказал, что именно возвращение ядерного оружия может стать сдерживающим фактором для врагов

Ведущий израильский военный обозреватель Ами Рохкес Домбе — про то, почему Украине необходимо снова обзавестись своим ядерным арсеналом.

На протяжении десятилетий международное сообщество внушало Украине опасную иллюзию: отказ от военной мощи в обмен на "гарантии безопасности". В 1994 году это был Будапештский меморандум, обещавший суверенитет в обмен на ядерное разоружение. В 2014 году этот документ оказался бесполезным. К 2022 году стало ясно, что цена стратегической наивности измеряется реками крови.

Пришло время перестать играть с будущим Украины сквозь розовые очки западной дипломатии. Мы должны взглянуть в лицо горькой реальности: единственное долгосрочное решение для предотвращения уничтожения Украины — это обладание собственным ядерным сдерживающим потенциалом.

Главный контраргумент всегда — "американская защита". Но давайте будем честны: Белый дом не намерен вступать в прямую войну с Россией. Вашингтон будет отправлять ракеты, делиться разведывательной информацией и вводить санкции, но он никогда не рискнет Нью-Йорком или Чикаго ради Киева или Харькова.

Для Соединенных Штатов Украина — важный интерес; для Владимира Путина — экзистенциальная одержимость. В этой "асимметрии воли" российская сторона всегда будет обладать преимуществом в эскалации, пока сохраняет ядерную монополию в регионе.

Более того, мы должны признать присущие демократии ограничения. Даже если нынешняя администрация поклянется поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", кто может гарантировать политику администрации через три, пять или десять лет? Американская политическая динамика меняется, изоляционистские голоса становятся все громче, и внимание Вашингтона легко отвлекается на Дальний Восток или внутренние кризисы. В Кремле планы измеряются десятилетиями. Путин или его преемник могут просто ждать, пока терпение Запада испарится.

Когда у вас нет независимой способности защитить себя, вы не являетесь суверенным государством — вы заложник доброй воли других.

Украинский ядерный арсенал будет не инструментом войны, а инструментом ее предотвращения. Это единственный язык, который понимает Путин. Он создает "симметрию страха": если Москва знает, что возобновление вторжения означает прямую угрозу ее собственному существованию, захват Киева превращается из тактической цели в стратегический кошмар.

Мир будет кричать против "распространения ядерного оружия", но правда в том, что именно Запад загнал Украину в этот угол. Когда вы бросаете страну, лишив ее обороны, вы теряете моральное превосходство, позволяющее критиковать ее поиски единственной действительно работающей страховки.

Мир не будет достигнут посредством саммитов в Брюсселе или пустых обещаний из Вашингтона. Мир будет достигнут только тогда, когда Россия поймет, что цена пересечения границы — это конец пути для всех.

Источник: пост Игаля Левина в Фейсбуке.