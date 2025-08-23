У Украины есть своя ядерная ракета: где она находится (видео)

Ракета уже никуда не полетит

У Украины есть своя баллистическая ракета стратегического назначения, хоть и в неисправном состоянии. Но даже в своем текущем состоянии она постоянно находится под наблюдением с космоса.

Об этом рассказал генеральный директор Национального центра аэрокосмического образования (1996-2016) Виктор Хуторный проекту Pressing. Он отметил, что эта ракета была предназначена для уничтожения в рамках договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2), однако сохранилась до сих пор.

Речь идет о ракете МР УР-100 (SS-17 в классификации НАТО) в Днепре, которая состоит из трех блоков — двух ступеней и боевой части. Конечно ядерного заряда в Украине не осталось, однако он был сопоставим по мощности с 10 бомбами, которые взорвались над Хиросимой и Нагасаки в 1945 году.

МР УР-100 в Днепре. Фото: скриншот

"В 1996 году, когда нам ее передали, мы привезли ее ночью. Эта ракета подлежала уничтожению согласно ОСВ-2 и американцы по соглашению не досчитались одной ракеты. Потом они нашли ее через спутники и выдали через МИД ноту протеста. В 1997 году прибыла большая делегация, я их принимал в то время, куда же делась эта ракета. Ну, мы провели, рассказали, что она тут как музейный экспонат" Виктор Хуторный

По его словам, была сделана привязка, по которой каждый раз пролетая над Украиной американский и российский спутники делают фото, чтобы убедиться, что ракета все еще на месте. Хуторный заверил членов делегации, что не будет двигать эту ракету даже на 30 сантиметров.

Чтобы у партнеров не возникло опасений в намерении Украины, было принято компромиссное решение — в корпусе сделали небольшое отверстие обычным сверлом. Поэтому сейчас ракета взлететь не сможет даже если бы ее захотели запустить.

Из-за этой дырки ракета при взлете развалится в воздухе. Фото: скриншот

Как известно, ракеты этого типа производились в 1975-1979 годах и эксплуатировались до 1983 года. Они предназначались для доставки ядерного заряда весом до 2,5 тонны на расстояние до 11 тысяч километров.

Напомним, что 17 августа в Украине показали первое фото украинской крылатой ракеты под названием "Фламинго", которая уже прошла испытание и производится серийно. Эта ракета может лететь на расстояние до 3000 км и нести боевую часть массой в одну тонну.