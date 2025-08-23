У Украины есть своя ядерная ракета: где она находится (видео)
Ракета уже никуда не полетит
У Украины есть своя баллистическая ракета стратегического назначения, хоть и в неисправном состоянии. Но даже в своем текущем состоянии она постоянно находится под наблюдением с космоса.
Об этом рассказал генеральный директор Национального центра аэрокосмического образования (1996-2016) Виктор Хуторный проекту Pressing. Он отметил, что эта ракета была предназначена для уничтожения в рамках договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2), однако сохранилась до сих пор.
Речь идет о ракете МР УР-100 (SS-17 в классификации НАТО) в Днепре, которая состоит из трех блоков — двух ступеней и боевой части. Конечно ядерного заряда в Украине не осталось, однако он был сопоставим по мощности с 10 бомбами, которые взорвались над Хиросимой и Нагасаки в 1945 году.
"В 1996 году, когда нам ее передали, мы привезли ее ночью. Эта ракета подлежала уничтожению согласно ОСВ-2 и американцы по соглашению не досчитались одной ракеты. Потом они нашли ее через спутники и выдали через МИД ноту протеста. В 1997 году прибыла большая делегация, я их принимал в то время, куда же делась эта ракета. Ну, мы провели, рассказали, что она тут как музейный экспонат"
По его словам, была сделана привязка, по которой каждый раз пролетая над Украиной американский и российский спутники делают фото, чтобы убедиться, что ракета все еще на месте. Хуторный заверил членов делегации, что не будет двигать эту ракету даже на 30 сантиметров.
Чтобы у партнеров не возникло опасений в намерении Украины, было принято компромиссное решение — в корпусе сделали небольшое отверстие обычным сверлом. Поэтому сейчас ракета взлететь не сможет даже если бы ее захотели запустить.
Как известно, ракеты этого типа производились в 1975-1979 годах и эксплуатировались до 1983 года. Они предназначались для доставки ядерного заряда весом до 2,5 тонны на расстояние до 11 тысяч километров.
Напомним, что 17 августа в Украине показали первое фото украинской крылатой ракеты под названием "Фламинго", которая уже прошла испытание и производится серийно. Эта ракета может лететь на расстояние до 3000 км и нести боевую часть массой в одну тонну.