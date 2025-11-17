Лучшие в Европе и носители ядерки. Могут ли истребители Rafale переломить ход войны в Украине (фото, характеристика)

Стоимость одного самолета составляет от $85 млн до $124 млн

В рамках подписанного соглашения между Францией и Украиной Киев получит самолеты Rafale F4. Французский истребитель станет четвертым западным истребителем на вооружении ВСУ.

Что нужно знать:

Франция передаст Украине к 2035 году 100 истребителей

"Рафаль" может нести ядерную боевую часть

Самолеты Rafale стоят на вооружении Франции

"Телеграф" решил разобраться, что это за истребители и как они могут повлиять на ход войны с Россией. Заметим, что у Украины уже есть на вооружении французские самолеты Mirage-2000.

Что особенного в Rafale F4

Dassault Rafale – французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. С 2000 истребитель находится на вооружении Воздушных сил Франции, а его палубный вариант Rafale M — основной боевой самолет Военно-морского флота Франции.

Истребитель имеет широкий спектр боевых задач: от завоевания преимущества в воздухе и перехвата до нанесения ударов по наземным и морским целям, ведению разведки и ядерному сдерживанию.

Истребитель Dassault Rafale

Рафаль называют одним из самых эффективных истребителей Европы. Ведь он оснащен сверхсовременной авионикой с радаром AESA, системами радиоэлектронной борьбы и имеет высокую маневренность.

Характеристики:

взлетная масса: 14 710 кг — 24 500 кг;

масса полезной нагрузки: 9500 кг;

максимальная скорость на большой высоте: 2203 км/ч (1,8 Маха);

боевой радиус: 1800 км;

практический потолок: 16 760 м;

нагрузка на крыло: 326 кг/м²;

тягооснащенность: 1,13;

стоимость одной единицы составляет от $85 до $124 млн.

Вооружение:

пушечное: 1×30 мм Nexter DEFA 791B (темп стрельбы 2 500 выстр/мин), боезапас — 125 патронов типа OPIT (бронебойно-зажигательный трассирующий);

ракеты: воздух-воздух: MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, Magic-2;

воздух-земля: ASMP с ядерной боевой частью, Apache, AM39, Storm Shadow, AASM.

Характеристика истребителя Dassault Rafale

Чем Rafale отличается от Mirage 2000

Основное отличие бортов в том, что "Рафаль" имеет два двигателя, за счет чего считается более живучим. А вот Mirage 2000 имеет один двигатель, хотя его преимущество – высокая маневренность даже при полной загрузке. Учитывая то, что "Мираж" старше поколения "Рафаля", он отстает во многих основных характеристиках.

Mirage 2000

Может ли Rafale изменить ход войны

Согласно подписанному президентом Украины Владимиру Зеленскому и лидеру Франции Эммануэлю Макрону соглашению Киев будет получать истребители "Рафаль" в течение 10 лет, до 2035 года. При этом когда прибудут в Украину первые истребители официально не сообщали.

Истребитель Dassault Rafale

Однако Rafale достаточно мощные самолеты, наличие которых укрепит оборонительную способность Украины. Они действительно могли бы переломить ход войны, если бы Киев получил сразу все 100 бортов, но это невозможно. Ведь, кроме того, что надо где-то эти истребители разместить, нужно обеспечить подготовку пилотов к управлению "Рафалями", ракеты, которым будут наноситься удары.

Но не следует забывать, что подписание соглашения между Францией и Украиной — мощный сигнал миру и Кремлю, что Европа не бросает Киев в войне и борьбе за свободу.

