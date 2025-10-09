Готовятся к "ядерке"? В Киеве построили два противорадиационных укрытия

На Оболони уже вступили в строй первые укрытия на случай радиационной опасности

В Киеве начали строить противорадиационные укрытия. Первые два укрытия такого типа уже построены на Оболони, скоро будут построены и другие подобные объекты.

Об этом рассказал глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик в эфире "Киевского времени". По его словам, такие укрытия не временные конструкции, а капитальные объекты. Они рассчитаны на длительное пребывание людей.

По его словам, кроме противорадиационных укрытий параллельно создаются мобильные небольшие укрытия. Они могут спасти при обстреле. Укрытия такого типа будут устанавливать в районах, где нет подземных укрытий, а находиться в них могут от 25 до 50 человек одновременно.

"Сейчас закладывали ожидаемую стоимость по 5 миллионов гривен. Может, будет стоить 3 миллиона", — добавил Фесик.

Отметим, информация о создании противорадиационных укрытий появилась на фоне проблем с временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Длительное отсутствие электроснабжения на ЗАЭС вызывает немалую обеспокоенность в обществе. Ведь эту ситуацию сравнивают с "Фукусимой". Но возникает вопрос: действительно ли над Украиной нависла угроза ядерной катастрофы.

Угроза ядерной войны?

Добавим, что летом Россия и США обменялись заявлениями по ядерному оружию. Так, после ультиматума президента США Дональда Трампа России согласиться на мирные переговоры в течение сначала 50, а затем вообще 10-12 дней Кремль выпустил на арену экс-президента РФ Дмитрия Медведева. Известный своим алкоголизмом, тот в привычной манере ответил на ультиматум и пригрозил США войной. Это была большая ошибка: Трамп моментально отреагировал, назвав Медведева "неудачным бывшим президентом", который все еще считает себя главой Кремля и посоветовал "следить за своими словами".

31 июля Медведев попытался парировать ответ Трампа, угрожая так называемой "мертвой рукой" (российский автоматизированный комплекс, позволяющий запускать ядерное оружие по врагу даже без участия человека в случае, если враг нанес свой удар первым — россияне утверждают, что он существует в реальности, а не выдумка советской пропаганды). В ответ на это Трамп приказал разместить ядерное оружие поближе к границам с Россией, а затем дал понять, что готов к войне с Россией – в том числе к ядерной. А "Телеграф" подсчитал, у кого больше "ядерки" и сравнил арсеналы США и РФ.