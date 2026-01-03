Трамп выбирает роль не миротворца, а полицейского. Этот подход когда-то не остановил нападение на США - Валерий Чалый
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый о ситуации в Венесуэле и намерениях Вашингтона
По сути все это (операция в Венесуэле — ред.) реализация новой Стратегии национальной безопасности США — фокусировка на Американском континенте.
Неудивительно, что в Боготе и Гаване сейчас неспокойно. Как говорится, "аппетит приходит во время еды".
Администрация Дональда Трампа подтверждает роль не миротворцев, а скорее "международного полицейского". Вот только не мирового, а регионального. То есть США теперь ориентированы на укрепление своего непосредственного соседства.
Что будет в других частях мира, их будет все меньше и меньше интересовать. Кто тогда в ближайшие годы будет таким полицейским в Европе?!
Если руководство США даст сейчас ложные сигналы КНР или другим активным международным игрокам — тогда они очень быстро войдут в эту глобальную игру и еще неизвестно, где остановятся.
Это, кажется, ошибочный подход. Он в свое время не остановил нападение на США и участие американцев во Второй мировой войне.
Скорее всего, следующая администрация это пересмотрит. Только потом может быть поздно, если КНР форсирует реализацию своих намерений…
Источник: пост Чалого в Facebook
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.