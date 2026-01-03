Бывший посол Украины в США Валерий Чалый о ситуации в Венесуэле и намерениях Вашингтона

По сути все это (операция в Венесуэле — ред.) реализация новой Стратегии национальной безопасности США — фокусировка на Американском континенте.

Неудивительно, что в Боготе и Гаване сейчас неспокойно. Как говорится, "аппетит приходит во время еды".

Администрация Дональда Трампа подтверждает роль не миротворцев, а скорее "международного полицейского". Вот только не мирового, а регионального. То есть США теперь ориентированы на укрепление своего непосредственного соседства.

Что будет в других частях мира, их будет все меньше и меньше интересовать. Кто тогда в ближайшие годы будет таким полицейским в Европе?!

Если руководство США даст сейчас ложные сигналы КНР или другим активным международным игрокам — тогда они очень быстро войдут в эту глобальную игру и еще неизвестно, где остановятся.

Это, кажется, ошибочный подход. Он в свое время не остановил нападение на США и участие американцев во Второй мировой войне.

Скорее всего, следующая администрация это пересмотрит. Только потом может быть поздно, если КНР форсирует реализацию своих намерений…

Источник: пост Чалого в Facebook