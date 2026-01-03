США признали операцию в Венесуэле: Трамп заявил о захвате Мадуро

В Венесуэле не готовы сдаваться

В ночь на 3 декабря в столице Венесуэлы Каракасе прозвучала серия мощных взрывов. Очевидцы сообщают не менее семи ударов вблизи военных объектов, порта, правительственных зданий. После объявления об агрессии США, Мадуро исчез и никто не знал, где он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "успешно нанесли масштабный удар против Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро", который, по его словам, вместе с женой был захвачен и вывезен из страны. Детали операции, по заявлению Трампа, должны быть обнародованы позже на пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго.

Скриншот сообщения Трампа

Он также отметил, что операция проведена во взаимодействии с правоохранительными органами США.

Перевод сообщения Трампа

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, по сообщениям WSJ, находится в безопасности. Министр обороны Венесуэлы заявляет, что переговоров не планируется, и страна готова обороняться.

Что произошло в Венесуэле

Взрывы в Каракасе, но и в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра раздались в ночь на 3 января. Николас Мадуро объявил о "военной агрессии США", ввел чрезвычайное положение и приказал развернуть силы комплексной обороны по всей стране. Венесуэльские власти обвинили Вашингтон в нарушении Устава ООН и попытке силового захвата стратегических ресурсов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что между странами напряженные отношения уже несколько десятилетий. Среди причин озвученных Трампом – наркотрафик. Уже несколько месяцев США наращивали военное присутствие в регионе.