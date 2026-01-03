Колишній посол України в США Валерій Чалий про ситуацію у Венесуелі та наміри Вашингтона

По суті, все це (операція у Венесуелі — ред.) реалізація нової Стратегії національної безпеки США — фокусування на Американському континенті.

Не дивно, що в Боготі та Гавані зараз неспокійно. Як кажуть, "апетит приходить під час їжі."

Адміністрація Дональда Трампа підтверджує роль не миротворців, а скоріше "міжнародного поліцейського". От тільки не світового, а регіонального. Тобто, США тепер зорієнтовані на зміцнення свого безпосереднього сусідства.

Що буде в інших частинах світу, їх буде все менше й менше цікавити. Хто тоді найближчими роками буде таким поліцейським у Європі?!

Якщо керівництво США дасть зараз хибні сигнали КНР чи іншим активним міжнародним гравцям — тоді ті дуже швидко увійдуть в цю глобальну гру і ще невідомо, де зупиняться.

Це, здається — помилковий підхід. Він свого часу не зупинив напад на США і участь американців у Другій світовій війні.

Скоріше за все наступна адміністрація це перегляне. Тільки потім може бути запізно, якщо КНР форсує реалізацію своїх намірів…

Джерело: пост Чалого у Facebook.