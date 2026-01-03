Атака на Венесуэлу: Мадуро заявил об агрессии США и ввел чрезвычайное положение (главное)

Официальных комментариев от США и Венесуэлы пока нет, сообщается о вторичных взрывах

Ночью 3 декабря в Каракасе, Венесуэла, прогремели несколько сильных взрывов. По местному времени была 2 ночи (по Киеву – около 8 утра). Международные обозреватели предполагают, что это часть действий США. Над городом заметили американские военно-транспортные вертолеты Chinook и Black Hawk.

Что нужно знать:

Очевидцы сообщают о минимум семи сильных взрывах

Сообщают о взрывах вблизи крупной военной базы и порта Каракаса

Южная часть города осталась без электроснабжения

Международные обозреватели предполагают, что события могут быть связаны с действиями США против Венесуэлы

10:10 Николас Мадуро заявил о "военной агрессии США" и издал указ о развертывании сил комплексной обороны во всех регионах страны и переходе к вооруженной обороне с целью защиты суверенитета и государственных институтов. Власти Венесуэлы обвинили Вашингтон в нарушении Устава ООН и попытке силового захвата стратегических ресурсов, прежде всего нефти. Сообщается о военной агрессии не только в Каракасе, но и в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Дональд Трамп мог еще раньше санкционировать наземные удары армии США по Венесуэле. По данным CBS News, операцию сначала планировали на Рождество, однако ее отложили из-за других авиаударов США в Нигерии и неблагоприятных погодных условий.

9:40 Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам в Венесуэле, включая военные объекты, сообщили американские чиновники, поскольку в субботу утром администрация усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро, сообщают американские СМИ.

Мадуро издал указ о введении чрезвычайного положения в стране. Был отдан приказ о введении в действие всех планов национальной обороны в надлежащее время и при надлежащих обстоятельствах.

9:30 Президент Колумбии Густаво Петро написал о бомбардировке Каракаса: "Предупреждение всему миру: они напали на Венесуэлу. Они бомбят ракетами". Он призвал ООН и Организацию американских государств немедленно собраться.

Бронированные машины венесуэльской армии замечены на улицах Каракаса вблизи президентского дворца Мирафлорес.

8:30 Международные информагентства сообщают, что южная часть города, возле большой военной базы Форт-Тиуна, без электроснабжения. Сообщается также, что ушибы слышали возле порта Каракаса. После одного из ударов – вторичные взрывы. В городе также слышна стрельба, сообщается, что венесуэльцы пытаются сбить вертолеты.

Авиабаза Генералиссимуса Франсиско де Миранда, широко известная как Ла Карлота, является ключевым военным объектом, расположенным на востоке Каракаса, также подверглась воздушному удару.

В общей сложности слышали по меньшей мере семь взрывов, гул самолетов и вертолетов.

Напомним, президент США Дональд Трамп, развернувший военно-морскую оперативную группу в Карибском бассейне, недавно допустил возможность наземных ударов по Венесуэле. Трамп хочет усилить присутствие США в регионе, и уже нанес десятки ударов по судам, которые якобы причастны к торговле наркотиками, попадающими в США. Накануне Венесуэла заявила о готовности к переговорам по соглашению с США о борьбе с оборотом наркотиков.

По мнению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, США пытаются добиться изменений в правительстве Венесуэлы и получить доступ к запасам нефти. В понедельник 29 декабря Трамп заявил, что США "вывели из строя" объект, связанный с Венесуэлой. В частности, речь идет о возможном ударе по порту, который приписывают ЦРУ. Ситуация между двумя странами началась с массированного американского военного развертывания в Карибском море в августе.

Пока официальных комментариев США и Венесуэлы нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Венесуэла просила помощи у России, Китая и Ирана, тех, кого считает союзниками. Отметим, что интерес к Венесуэле у Трампа заметили давно, даже выдвигались предположения, что он хочет поскорее закончить войну в Украине, чтобы заняться вопросом Венесуэлы.